【今週の運勢】2025年10月第1週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

自己ベストを更新。
底力を発揮できそう。

ニーズが高まり、忙しくなりそう。

ただでさえやることがいっぱいなのに、あちこちからSOSがかかって、自分のことだけを進めているわけにはいかなくなりそう。

「私は1人しかいないんですけれど？」と責任者に詰め寄りたくなる気分でしょうが、そんなことをしている時間も惜しいので、とりあえず、全力でやっていきましょう。不可能を可能に変え、ミラクルを起こし、あちこちから思わぬサポートや応援をもらって、見事完走ができるはず。為せば成る1週間は、今後の心の励みになりそう。

オフは、寝だめを。

愛は、「イエス」の全肯定が円満のカギ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)