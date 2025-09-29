2025年9月29日〜10月5日の運勢「かに座（蟹座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
底力を発揮できそう。
ニーズが高まり、忙しくなりそう。
ただでさえやることがいっぱいなのに、あちこちからSOSがかかって、自分のことだけを進めているわけにはいかなくなりそう。
「私は1人しかいないんですけれど？」と責任者に詰め寄りたくなる気分でしょうが、そんなことをしている時間も惜しいので、とりあえず、全力でやっていきましょう。不可能を可能に変え、ミラクルを起こし、あちこちから思わぬサポートや応援をもらって、見事完走ができるはず。為せば成る1週間は、今後の心の励みになりそう。
オフは、寝だめを。
愛は、「イエス」の全肯定が円満のカギ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
