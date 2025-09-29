2025年9月29日〜10月5日の運勢「ふたご座（双子座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
全方向抜かりなく！
挫けやすいムード。
「なんだかもうどうでもよくなっちゃったなあ」「全部捨てて、ゼロからやり直したいなあ」的に気分がダウナーになりやすいでしょう。
でも、ふたご座さんはサービス精神旺盛なので、誰かと一緒になると、ちょっと頑張れちゃうはず。ここは、持ち前のコミュ力で乗り切っていきましょう。
ぼっちだと、全部投げやりになりそうだけど、「ここでサボると迷惑をかけるし」「相手を楽しませなくては」的な発想で、ネガティブを封印できるはず。感じよく、いい人、いいやつ、友達になりたいナンバー1をやるうちに、浮上します。
愛も尽くして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)