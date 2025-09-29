【今週の運勢】2025年10月第1週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

八方美人で、
全方向抜かりなく！

挫けやすいムード。

「なんだかもうどうでもよくなっちゃったなあ」「全部捨てて、ゼロからやり直したいなあ」的に気分がダウナーになりやすいでしょう。

でも、ふたご座さんはサービス精神旺盛なので、誰かと一緒になると、ちょっと頑張れちゃうはず。ここは、持ち前のコミュ力で乗り切っていきましょう。

ぼっちだと、全部投げやりになりそうだけど、「ここでサボると迷惑をかけるし」「相手を楽しませなくては」的な発想で、ネガティブを封印できるはず。感じよく、いい人、いいやつ、友達になりたいナンバー1をやるうちに、浮上します。

愛も尽くして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)