四大公害のひとつ、四日市公害で犠牲になった人を追悼する合同慰霊祭が27日、三重県四日市市内の霊園で営まれ、参加した遺族らが慰霊碑に花を手向けました。その中には、高校野球強豪校の名将の姿も。

合同慰霊祭は、過去の公害の教訓を未来につなぐため「四日市公害患者と家族の会」と四日市市が毎年この時期に開いているもので、四日市公害では、これまでに1146人が亡くなっています。

式典では、この1年で亡くなった15人の認定患者のうち、希望した9人の名前を記した名簿を「四日市公害患者と家族の会」代表の谷田輝子さんが、慰霊碑の前に捧げました。

続いて、四日市公害について学んでいる市内の小中学生が慰霊碑に花を供え、犠牲者を悼みました。

ぜんそくで娘を亡くした、会の代表・谷田輝子さんは「きれいな青空は、昔の四日市では考えられないこと。でも犠牲者がいたことを忘れないでほしいので、若い人につないでいきたい」と話しました。

また、患者の高齢化もあって公害の記憶の風化が懸念される中、遺族として初めて式典に出席したのは、高校野球の強豪、海星高校野球部の元監督・湯浅和也さん。

湯浅さんは小学校6年生の時に母親を四日市ぜんそくで亡くしています。

初めて遺族として慰霊祭に参加し、慰霊碑に花を手向けた湯浅さんは、今後は、公害の記憶を語りついでいきたいと意欲を見せています。

湯浅さんは「ずっと気持ちを封印してきたので、（きょう）来て、母の前で慰霊の言葉を述べることができてよかった。こういう慰霊祭を通じて次世代に伝えていく使命があると感じる。これからは、積極的にそういう話を、中学生や高校生にしていきたい」と話していました。