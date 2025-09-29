「先日の旅行での陶芸体験、焼き上がったお皿が届きました！肉球アート愛しすぎるよ……」



【写真】手を押さえられてびっくりの犬さん「なにしてるんだー！？」

こんなポストをされたのは、ぽん助（@poNpoN_psk）さん。



投稿された写真には、愛犬の肉球がしっかり刻まれた陶芸作品のお皿が。制作時の肉球型どりの様子や、完成した美しい仕上がりのお皿に満足されたようです。



「可愛すぎて使えない…！飾っておきたい」

「肉球の跡が宝物ですね」

「どこで体験できるのか知りたい！」

「一生の思い出になる作品だと思います」



投稿には、共感の声が寄せられました。愛犬のお名前は「ぽんすけ」で、普段はぽんちゃんと呼んでいるそう。性格は好奇心旺盛で元気いっぱい、人も犬も大好きで遊びたがりとのことです。ポストをされたぽん助さんにお話を伺いました。



ーー旅行先で陶芸体験をされたのですね。



「以前、他の飼い主さんのSNSの投稿で愛犬と陶芸体験ができる施設があることを知り、いつか我が家もやってみたい！と思っていました。今回の旅行の計画中に、山中湖周辺にも陶芸体験のできる施設があることを知り、旅の思い出にと体験申し込みをしました」



ーーぽんちゃんの肉球を実際に型どりされたのですね？



「肉球を型どる際は失敗しないように、スタッフさんに前足を押していただきました🐶 ぽんすけはびっくりして固まってしまいましたが、すぐに『なにしてるんだー？？！😡』とジタバタしていました（笑）。



飼い主としては痛くないかな〜、暴れないかな〜と不安もありつつ、肉球の型取りは初めてだったので、どんな跡ができるのか楽しみでした！」



ーー完成したお皿を受け取ったときは？



「完成した作品を見たときは、とても愛しくホカホカした気持ちでした。夫婦とぽんすけの家族3人で初めて作った作品なので、こんなに綺麗にお店の方に仕上げてもらえて嬉しかったです！」



ーーぽんちゃんの可愛さを特に感じるのは？



「お散歩後やおやつを食べたあとに、満足そうに目を細めてヘケヘケ笑っているようなリラックスした表情が好きです」



ーー今回のような体験はいかがでしたか？



「愛犬と一緒に体験した思い出と完成した作品は、記憶にも形にも残る素敵な思い出になりました！ ワンコとのお出かけは下調べや体調管理など気を遣うことが多く大変ですが、お互いが元気なうちにいろんな場所でたくさん思い出を作っていきたいと思いました」



ぽん助さんは「ペキニーズという犬種をこれを機に知った！かわいい！と思っていただいた方がいれば嬉しいです」と話してくれました。



ぽんすけちゃんの肉球が刻まれた世界に一つだけのお皿。旅行の記念としてだけでなく、家族の絆を形に残す宝物のような作品となったようです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）