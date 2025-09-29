2025年9月29日〜10月5日の運勢「おうし座（牡牛座）」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。
背中で魅せる。
見せ場が回ってきそう。
ここ一番のシーンで、バシッと大人っぽく決めていきましょう。責任を引き受ける、仲裁に入る、部下や後輩をかばうなど、「ここは私が」をやってみて。
いつものあなたならなりゆきを見守ったり、誰かが仕切ってくれるのを待ったりしてしまうと思いますが、たまには、自発的に場を取りまとめてみるのです。想像しているよりもずっと簡単だし、なによりも周囲のあなたを見る目が変わるでしょう。優しく、親切で、いざとなると頼れる大人でどうぞ。
おしゃれは、ジャケットベースでキッチリと。
愛は、遠出デートで盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
