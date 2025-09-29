【今週の運勢】2025年10月第1週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月29日〜10月5日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

かっこよく！
背中で魅せる。

見せ場が回ってきそう。

ここ一番のシーンで、バシッと大人っぽく決めていきましょう。責任を引き受ける、仲裁に入る、部下や後輩をかばうなど、「ここは私が」をやってみて。

いつものあなたならなりゆきを見守ったり、誰かが仕切ってくれるのを待ったりしてしまうと思いますが、たまには、自発的に場を取りまとめてみるのです。想像しているよりもずっと簡単だし、なによりも周囲のあなたを見る目が変わるでしょう。優しく、親切で、いざとなると頼れる大人でどうぞ。

おしゃれは、ジャケットベースでキッチリと。

愛は、遠出デートで盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)