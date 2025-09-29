スーパーで売られていた甘鯛の口から小さな鯛の尾がのぞいている―そんな一枚の写真がSNSで話題を呼びました。



【写真】甘鯛の口の中から出てきたのは？

投稿したのは、Xユーザーの Eudorinaさん（@Eudorina_ch）。「スーパー行ったらタイ（甘鯛）がちっさいタイ食ってたから買うしかないと思いました」と添えられた写真には、驚きとユーモアたっぷりのコメントが殺到しました。



「口から尾が見えてて即買い」

Eudorinaさんは発見の瞬間をこう振り返ります。



「山積みされたアマダイの中に、口から尾が見えているものがあって、思わず即買いしました」



見たときの印象は「おや？」と驚きつつも、迷わずレジへ。



塩焼きで実食「脂がのって肉厚で美味しい」

購入後は―



「全員塩焼きにしました。甘鯛は初めて食べましたが、程よく脂がのって肉厚で美味しかったです。小さいほうはあまり食べるところはなかったです」と、偶然のおまけ付きながら、甘鯛の味わいをしっかり堪能したそうです。



リプ欄も「めで鯛」祭りに



投稿には「つまりこれは…やっタイ！」「鯛の鯛から鯛の鯛が取れるやん、最高かよ」といったダジャレ系から、「網で揚げたときに勢いで小魚が入ることもある」「イカの胴体の中に魚が入っていることもある」など、経験談が続々。



「これはお買い得！」「めで鯛」と盛り上がり、思わぬ“食材サプライズ”に多くの人が笑顔になりました。



なぜ“おまけ”が起きるのか？

魚が魚をくわえたまま市場に並ぶのは、実は珍しいことではありません。網で一気に水揚げする際に飲み込んだ獲物が抜け落ちず、そのまま出荷されることがあるのです。



また、甘鯛のような魚は獲物を丸のみする習性が強いため、こうした「おまけ付き」で見つかるケースも。市場関係者によると「特に小魚やイカ、エビなどをくわえたままの個体は時折見かける」そうです。



「魚を選ぶ楽しみが増えた」

Eudorinaさんは今回の経験をこう振り返ります。



「スーパーで魚を買う前に口の中を確認したくなりますね。選んで買うのが楽しみになりそうです」



偶然の発見が、食卓の楽しみを広げるきっかけになったようです。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）