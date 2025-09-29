東海オンエアのてつやさんは9月28日、自身のXを更新。グループメンバーで争う？ 姿を見せ、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：てつやさん公式Xより）

東海オンエアのてつやさんは9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗中傷の指摘に対し、強気な姿勢を見せました。

【投稿】開示請求を受けて立つ姿勢

「公開裁判動画お待ちしております」

事の発端は、てつやさんが同グループの一番くじを引いた結果を共有した投稿です。「10回買ってA賞当たらず　10回追加でA賞当たらず　10回さらに追加でE賞とF賞　なんだよ下位賞かよ〜〜」と、“下位賞”として虫眼鏡さんとゆめまるさんのくじを写真で見せます。

これに対し虫眼鏡さんは「これって明確な誹謗中傷だよね？」と指摘。てつやさんは「開示請求ですか？　いいですよ個人情報全部出しますよ。LINEでいい？」と、攻撃的な姿勢を見せました。

コメントでは、「LINEで開示請求するの笑笑」「本気に聞こえるでやめりんw」「個人情報全部て、まだ知り得ない情報を聞くチャンスですよ、虫さん！！！」「公開裁判動画お待ちしております」「通知見てびっくりした」「応戦すなww」「いや草」「近しい人物すぎ」「物騒すぎて笑ったw LINEで渡すな」などの反応が。

「徹底的に戦います」

虫眼鏡さんはさらに「徹底的に戦います　髪の色、本名、配偶者の有無まで全て晒します」と応戦し、これにてつやさんは観念したのか「悪ノリが過ぎました。それだけは勘弁してください」と、自身が謝る姿の写真と共に謝罪しました。(文:橋酒 瑛麗瑠)