てつや、誹謗中傷の“開示請求”に強気姿勢「個人情報全部出しますよ。LINEでいい？」「物騒すぎて笑った」
東海オンエアのてつやさんは9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。誹謗中傷の指摘に対し、強気な姿勢を見せました。
【投稿】開示請求を受けて立つ姿勢
これに対し虫眼鏡さんは「これって明確な誹謗中傷だよね？」と指摘。てつやさんは「開示請求ですか？ いいですよ個人情報全部出しますよ。LINEでいい？」と、攻撃的な姿勢を見せました。
コメントでは、「LINEで開示請求するの笑笑」「本気に聞こえるでやめりんw」「個人情報全部て、まだ知り得ない情報を聞くチャンスですよ、虫さん！！！」「公開裁判動画お待ちしております」「通知見てびっくりした」「応戦すなww」「いや草」「近しい人物すぎ」「物騒すぎて笑ったw LINEで渡すな」などの反応が。
「公開裁判動画お待ちしております」事の発端は、てつやさんが同グループの一番くじを引いた結果を共有した投稿です。「10回買ってA賞当たらず 10回追加でA賞当たらず 10回さらに追加でE賞とF賞 なんだよ下位賞かよ〜〜」と、“下位賞”として虫眼鏡さんとゆめまるさんのくじを写真で見せます。
