BMSGが、9月27日～28日に東京 お台場にて大規模フェス『BMSG FES’25』を開催。同フェスのライブ写真が公開となった。

BMSG設立5周年の節目にあたる今年は、コンセプトに“GRAND CHAMP”を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして開催。2日間で延べ8万人を動員した。

2日間にわたり、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、Aile The Shota、MAZZEL、REIKO、STARGLOW、さらに“Special Shot LIVE”にHANAが出演し、本フェスのテーマソング「GRAND CHAMP」やフェスならではの特別ユニット楽曲を含む計66曲を披露。オーディションプログラム『THE LAST PIECE』より誕生したSTARGLOWは、本フェスで観客を前にした初のライブパフォーマンスを披露した。

また、SKY-HIは、ステージ上で「人間がこれだけの数いて、みんなバラバラでしょう？それぞれがそれぞれの形に自分の才能を輝かせているでしょう？ 人間ってめっちゃ美しいじゃない。それ、あなたも一緒だと思うので。あなたがあなたらしく人生を生きてくれるのなら、俺たち全員めちゃくちゃ応援するので、またこの先も音楽の鳴る場所で会いましょう！」「人が人である美しさを肯定する。音楽って素晴らしいなって胸張って言う。それが俺たち、BMSG！」と力強く語った。

＜『BMSG FES’25』セットリスト＞GRAND CHAMP / BMSG ALLSTARSMINNA BLING BLING / BMSG POSSEOVERDRIVE / BMSG POSSEVivid / MAZZELBLUE / JUNON×LEOto me / NAOYA×HAYATO夢中 / BE:FIRST14th Syndrome / SKY-HI×RUI×TAIKI×KANON×RYUHEISOBER ROCK -Remix- / Novel Core×SKY-HIYOLO -You Only Live Once- / Aile The Shota×SHUNTO×REIKO×RUI×TAIKITake It Back / REIKONo More / REIKOBUTTERFLY / REIKO決戦は金曜日 / REIKO君のせい / REIKOLOVE DEEPER / REIKOSo Good / REIKO×RANSeaside Story / MAZZELKing Kila Game / MAZZELKing Kila Game × J.O.K.E.R. - Mashup - / MAZZELJ.O.K.E.R. / MAZZELDANGER / MAZZELNew Chapter / BMSG ALLSTARSA GREAT FOOL / Novel CoreRULERS / Novel CoreSHIKATO!!! / Novel CoreC.O.R.E / Novel CoreHAPPY TEARS / Novel Core×Aile The ShotaIMA / Aile The Shota常懐 / Aile The Shotaso so good / Aile The ShotaAURORA TOKIO / Aile The Shota向日葵花火 / Aile The ShotaCandle / Aile The Shota×KAIRYUFirst Christmas / REIKO×JUNONBUBBLE / MANATO×KAIRYU×REIKO×KANONNo Cap Navy / ShowMinorSavageOcean / ShowMinorSavageTiger Style / SKY-HI×Aile The Shota×JUNON×LEO×TAKUTOBoogie-Woogie feat. Maddy Soma / Aile The Shota×SOTA×SHUNTO×RYUHEI×RAN×SEITO×RYUKI×TAKUTO×TAIKIDrop / HANATiger / HANABurning Flower / HANAROSE / HANABlue Jeans / HANABrave Generation -BMSG United Remix- / BMSG ALLSTARSOne More Day / SKY-HI×REIKO×RAN×SEITO×KAIRYUCrown Clown / SKY-HIIt's OK / SKY-HIID / SKY-HI×SHUNTO×RYUKIDouble Down / SKY-HIタイトル未定 / SKY-HISuccess is / SKY-HIMoonchaser / STARGLOWForked Road / STARGLOWAt The Last / SKY-HI×STARGLOWMISSION / SKY-HI×MAZZEL×REIKO×KANON To The First / SKY-HI×BE:FIRST×Aile The Shota×RAN×REIKO×RUISecret Garden / BE:FIRSTBoom Boom Back / BE:FIRSTMainstream / BE:FIRSTGRIT / BE:FIRSTGreat Mistakes / BE:FIRSTBlissful / BE:FIRST空 / BE:FIRSTGRAND CHAMP / ALL LINEUP

（文＝リアルサウンド編集部）