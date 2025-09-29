Rain Treeの3rdデジタルシングル『好きだよとどっちが先に言うのか？』が、10月29日にリリースされることが決定した。

本情報は、9月28日に大手町プレイスホール＆カンファレンス 2Fホールで行われた『第9回ファンクラブイベント』にて発表されたもの。今作の表題曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」は、卒業を前にして互いに想い合いながらも「好きだよ」と告白できない2人のもどかしさを描いた爽やかな青春ラブソング。恋の始まりの甘酸っぱい青春の1ページを軽快なサウンドに乗せ、Rain Treeの伸びやかなボーカルが印象的な楽曲に仕上がっているという。

また、今作では7月、8月と2カ月にわたり計6日間行われた『Rain Tree真夏のフリーライブ～君と過ごす初めての夏～』のパフォーマンスにおいて新たなセレクションが行われ、綾瀬ことり、市原紬希、遠藤莉乃、鈴野みお、永瀬真梨、新野楓果、橋本真希の7名が表題曲の歌唱メンバーに選出された。センターは綾瀬が務める。

カップリング曲は活動休止中の加藤柊、黒澤禾恋を除いた残りのメンバー8名が歌唱するほか、TikTokアカウント内で選出されたメンバーによって結成されたユニット楽曲も収録予定だ。YouTubeでは、セレクションの様子を収めたドキュメンタリー動画のエピソード1、2が公開中。エピソード3は9月30日20時に公開される。

本情報とあわせて、今作のジャケット写真も公開。森の妖精のようなペールグリーンの衣装に身を包んだメンバーが、楽曲タイトルのセリフを言うかのように首を傾げたジャケットになっている。

さらに、表題曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」は10月5日25時30分放送の『Rain Treeのラジオ予備校』（ニッポン放送）にて初オンエア。加えて、今作の発売を記念したリリースイベントが、計4日間行われることも発表された。

＜「好きだよとどっちが先に言うのか？」メインメンバーコメント（※（）内は表題曲メンバー選抜回数）＞

■綾瀬ことり（3）

イントロのピアノやドキドキするような歌詞がとても可愛らしくて、いま恋をしている社会人の方や学生さんには是非聴いていただきたい1曲だと感じました。1stから2ndに続けて3rdまでメインメンバーに選んでいただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。もっと実力をつけられるよう、精一杯頑張ります。ありがたいことにフリーライブ期間からRain Treeを応援して下さる方が少しずつ増えてとても嬉しいので、このまま勢いを落とさずRain Treeみんなで3rdシングルも盛り上げていきたいです！

■市原紬希（初）

両片思いの歌詞と青春的な想いがまっすぐ伝わってくる曲だと思いました。特にイントロが好きで、冬に聴きたくなるような楽曲です。私は今回初めてメインメンバーになることが出来たので、みんなの足を引っ張らないように、そして今まで通り個人では色んなことに挑戦し、Rain Treeの市原紬希としてBIGになりたいと思います。

■遠藤莉乃（3）

今回もメインメンバーに選んでいただけて嬉しいです。この3rdシングルは冬に聴きたくなる青春ラブソングなので、これから沢山みなさんの胸を「きゅん」とさせたいです！そして楽曲はもちろん、Rain Treeグループとしての魅力も届けられるように頑張ります！

■鈴野みお（3）

両片思いの2人を描いた、聴いているとドキドキする冬にぴったりのラブソングです。切なく甘酸っぱい歌詞が印象的で、これまでの表題曲とはまた違った魅力のある一曲になっています。1st、2ndに引き続き3rdシングルのメインメンバーに選んでいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。現状に満足せず、ずっと上を目指して、応援してくださっている方々に最高のパフォーマンスを届けられるようこれからも頑張ります！

■永瀬真梨（初）

冬にぴったりなラブソングだけど、どこか切なさも感じられる素敵な楽曲です！今回初めてメインメンバーに選んでいただいたので、責任と自覚を持って、Rain Treeをもっとたくさんの方に知っていただけるように活動したいです。

■新野楓果（3）

今回もメインメンバーとして選んでいただけて素直に嬉しいです。これからも努力する事を忘れず成長し続ける私たちを見ていただけるように精一杯頑張りますので、よろしくお願いします！3rd表題曲は両片思いのドキドキするような冬にぴったりの青春恋愛ソングです！沢山の方に愛される楽曲にしたいです。

■橋本真希（2）

3rdは前作に続き爽やかな曲調で、“Rain Treeらしさ”を感じられる一曲です。季節を感じさせる歌詞もあり、寒くなる季節にぴったりだと感じました。1stぶりにメインメンバーに戻れて本当に嬉しいです。これまで様々な立場でグループを見てきた経験を活かし、この曲でRain Treeの魅力をより広められるよう精一杯頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）