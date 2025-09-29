全国からクラシックカーが集まるイベントが27日から始まりました。



妙高市赤倉で開催されている『Swap&Meet in 妙高』。クラシックカー文化の魅力を発信するイベントで今回が3回目。約50台のクラシックカーの展示や、オーナーや愛好家同士が部品を売買できるのが魅力だということです。



■イベントの代表 荻野晃さん

「このイベントはクラシックカーショーではない。みんなが集まって物々交換で始まった。この後オークションもあるが、展示ではなくて物々交換がコンセプト。オジサンたちの集まりではなくて、子どもやペット全員が楽しんでもらいたい。」



■来場者

「今はない車、今では作れないと思う。こんなカッコ良い車、個人のオリジナルが良い。」



イベントは28日まで開催されました。