全国から「クラシックカー」集結！文化や魅力を発信【新潟･妙高市】
全国からクラシックカーが集まるイベントが27日から始まりました。
妙高市赤倉で開催されている『Swap&Meet in 妙高』。クラシックカー文化の魅力を発信するイベントで今回が3回目。約50台のクラシックカーの展示や、オーナーや愛好家同士が部品を売買できるのが魅力だということです。
■イベントの代表 荻野晃さん
「このイベントはクラシックカーショーではない。みんなが集まって物々交換で始まった。この後オークションもあるが、展示ではなくて物々交換がコンセプト。オジサンたちの集まりではなくて、子どもやペット全員が楽しんでもらいたい。」
■来場者
「今はない車、今では作れないと思う。こんなカッコ良い車、個人のオリジナルが良い。」
イベントは28日まで開催されました。
