Koki，、イタリア発ランジェリーブランドのアンバサダーに！ 「前向きなメッセージをお届けしていきたい」
モデルで女優のKoki，が、9月29日（月）、イタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本初のローカルアンバサダーに就任。フェミニンさと洗練さを兼ね備えたスタイルを提案するランジェリーをまとった姿を披露している。
【写真】鍛え上げられた抜群のスタイル！ 人気のブラを着こなすKoki，
■人気のブラを着用
今回Koki，がローカルアンバサダーを務める「Intimissimi」は、トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴のイタリア発のランジェリーブランド。
同ブランドが表現する「自立した、自分らしさを持つ女性像」とKoki，の姿に強い共通点を感じたそうで、ロングセラーコレクション「Pretty Flowers」のキャンペーンメッセージである「高鳴りを、信じて。」を体現してくれる人として就任が決まったという。
今回のキャンペーンでKoki，は、コレクションの中でも人気の高い「Giorgiaブラ」を着用。グラデーションカップが自然にバストをボリュームアップし、深いV字のデコルテラインとスカラップステッチがロマンティックかつセンシュアルな表情を演出する。
Koki，は今回の就任について「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表を伺ったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました」とコメント。
続けて「Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです」と思いを語った。
