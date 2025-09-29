南魚沼市の三国川河川敷で、70代の男性がクマに襲われケガをしました。命に別状はないということです。



襲われたのは、埼玉県に住む70代の男性です。警察によりますと、男性は午前9時半ごろ、釣りをするために三国川の河川敷を兄と2人で歩いていたところ、体長約1mのクマと遭遇。頭をかまれたり右腕と左顎をひっかかれるなどしてケガを負ったということです。男性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。



県によりますと、9月に入りクマの目撃や痕跡が300件以上確認されていて【クマ出没警戒警報】を出して注意を呼びかけています。