〈和歌山・2歳女児虐待死〉逮捕された夫はファミリー系の人気動画配信者だった…虐待していた時期にサンタに変装しプレゼント撮影「家族の笑顔ってほんと癒し」

和歌山市で２歳の娘に暴行を加え、治療などを受けさせずに死亡させた事件で、両親が娘を置いて長男だけを買い物や食事に連れて頻繁に外出を繰り返していたことが警察の調べでわかった。中学時代に約1年間ほど“ドン引き動画”をYouTubeに投稿していた夫の平晴流容疑者（26）は、今度は家族でのお出かけや生活ルーティンを1年以上前からYouTubeやTikTokにたびたび投稿しており、そこには晴流容疑者と妻の菜々美容疑者（26）が娘の流菜ちゃんとどう接してきたのかも映し出されていた。

〈画像〉「家族とのこの時間を誰にも邪魔されたくない」晴流容疑者が家族愛をテーマにたびたび投稿していた家族動画と妻とのラブラブ写真

流菜ちゃんが転んで声をあげるなかアイスを食べながら動画撮影

〈どの動画も娘ちゃんの出番が少ないのはなぜですか？ 出てきたとしても誰かがかまってる様子をあまり見たことがないです。インスタやTikTokも息子さんメインって感じだったので…… 動画外では2人とも同じようにかわいがっていますか？ 少し心配になってしまって〉

1年以上前に晴流容疑者のYouTubeチャンネルにあげられた動画に対し寄せられた視聴者からのコメントだ。

この日にあがっている動画の内容は体調を崩した長男のために晴流容疑者が看病している姿や夕食を作る様子など、家族で過ごす日常だったが、視聴者の言う通り、晴流容疑者は流菜ちゃんに対して無関心な様子に見える。

動画では晴流容疑者が自分で作った晩御飯を食べ、感想を述べている際に、流菜ちゃんがベビー歩行器を使って晴流容疑者に近づいていく。しかし、晴流容疑者は流菜ちゃんの方を見向きもせず食事を続けていた。

さらに流菜ちゃんが声をあげるが、それに対しても振り向きもしない。その後は「ご飯も食べ終わりお風呂も入り一服です」とテロップが入り、晴流容疑者がアイスを食べているシーンに移る。

画角的に映っていないが、長男に対し『〇ちゃんもアイス食べる？』と尋ね、スプーンで食べさせている様子が流れる。この際も流菜ちゃんは晴流容疑者のそばにいる。まだうまく歩けないのだろう。

流菜ちゃんは転んでしまい声をあげるのだが、晴流容疑者は先ほどと同様まったく見向きもせず、何事もなかったかのようにアイスを食べ続けていた。

その後、菜々美容疑者と思われる女性が冷蔵庫からアイスを持ってきて長男の前に差し出す。その様子を流菜ちゃんがのぞき込んでいるところで動画は終了する。

クリスマスパーティーと題した動画が…

晴流容疑者の流菜ちゃんに対する無関心な様子に違和感を覚え視聴者は上記のコメントを投稿したのだろう。

コメントに対し、晴流容疑者は「基本的に息子メインで始めたSNSなので、少ないと思います。娘もまだ1歳なので、機嫌よく動画を撮れるという事も今はまだ難しいです。もう少し意思疎通できるようになったら娘もたくさん出していこうと思っています。娘も息子と同じように愛情込めて育てています。ご心配ありがとうございます」と返信していた。

だが、動画が撮られたおよそ1年4か月後、流菜ちゃんは全身打撲による外傷性ショックにより亡くなってしまう。

YouTube動画は家族4人で過ごす様子や飼っている猫2匹のことなど全部で18本あがっている。長男の1日密着ルーティンをはじめ長男を中心とした家族の動画が大半を占めており、晴流容疑者は様々な場面で『かわいい』とコメントし、それこそ目に入れても痛くないといった様子で長男を溺愛している。

妻の菜々美容疑者の長男に対する愛情も、随所から伝わってくる。一方、動画の初期の頃こそ、晴流容疑者は流菜ちゃんの手を引いて歩いたり、すべり台をすべらせたりなどしていたが、後半に入るにつれ流菜ちゃんの姿はほとんど映らなくなった。社会部記者が事件について語る。

「去年の秋ごろから今年7月にかけて、当時住んでいた自宅で2歳の長女・流菜ちゃんに日常的に暴行を加え、治療を受けさせずにいました。また、両親は『娘を家に1人で残したまま外出していた』という主旨の供述をしています」

YouTubeの動画にはクリスマスパーティーと題した動画が12月27日にもあがっている。両親の供述によればこの頃はすでに流菜ちゃんに対する虐待は始まっていたことになるが、この日の動画に流菜ちゃんは映っていた。

晴流容疑者が白髭をつけてサンタに扮し、自宅にプレゼントを持ってくるという企画の動画だが、玄関から入ってきた晴流容疑者に駆け寄ってきたのは長男だけだった。

「家族とのこの時間を誰にも邪魔されたくない』

晴流容疑者は長男に対しプレゼントを渡したのち、『流菜ちゃーん』と声を何度かかけるが流菜ちゃんは画面には現れず泣き声が響いていた。その後、長男がもらったプレゼントで遊んでいるシーンに移ると、流菜ちゃんももらったプレゼントを『開けてほしい』といった感じに晴流容疑者に差し出す姿が映し出されていた。

そして、長男とお弁当作りに挑戦するという動画がアップされたのが2月後半で、それ以降動画はアップされていない。

中学時代の同級生が語る。

「ハルはYouTubeチャンネルだけでなくTikTokもやっていましたが、そちらは今は非公開になっています。おそらく取り調べが始まった時期に非公開にしたのだと思います。

YouTubeは登録者数1000人いってませんが、TikTokは3万9千人ほどフォロワーがいてバズっていました。TikTokの方には5月の連休の時に娘さんの姿も映っていましたが、その様子からも虐待なんてしているとは思えませんでした」

晴流容疑者は動画内で『家族とのこの時間を誰にも邪魔されたくない』『家族の笑顔ってほんと癒しなんだよな』と家族の大切さについて語っていた。なぜ家族である流菜ちゃんに虐待を加え死亡させてしまったのか。捜査の進展が待たれる。

※「集英社オンライン」では、今回の記事についてのご意見、情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班