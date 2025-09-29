前作『あんぱん』と全然違う！ 朝ドラ『ばけばけ』初回が絶賛の一方、SNSでは嘆きの声も「朝ドラ史上最も小さい」ものとは？

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』が9月29日にスタートした。初回放送からSNSでは「オープニングが前作と全然違う」との声が相次ぎ、大きな反響を呼んでいる。

【画像】ヒロインのお相手はイングランド出身のイケメン俳優

前作『あんぱん』との大きな違い

通算113作目となる『ばけばけ』がついに幕を開けた。主演は髙石あかり、相手役はイングランドの俳優トミー・バストウという新鮮な顔合わせだ。

物語は、島根県松江の没落士族の娘・小泉セツと、外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本を舞台とする。大きな時代のうねりに翻弄されながらも、埋もれていった人々の姿を丁寧にすくい上げる。「怪談」を愛し、外国人の夫とともに何気ない日常を歩んでいく夫婦の物語だ。

小泉セツをモデルにしたヒロイン・松野トキを髙石が、小泉八雲をモデルにしたトキの夫・レフカダ・ヘブンをトミーが演じる。

第1話は、夜中にトキがヘブンに怪談話を語るシーンから始まった。阿佐ヶ谷姉妹の二人が声をあてる“蛇”と“蛙”のキャラクターが夫婦のおのろけを軽妙に実況。ヘブンがトキに口づけをしようと顔を近づける場面では、「ちょっと朝よ！ 夜だけど朝なのよ！」とメタ視点のツッコミが入り、ドラマのテイストが明るく楽しいものになっていくことを予感させた。

続いて始まったオープニングでは、トキとヘブンの仲睦まじいスナップ写真が次々とスライド形式で映し出された。主題歌を担当するのは、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ「ハンバート ハンバート」。ゆったりと落ち着いたテンポと、柔らかい男女の歌声が、夫婦の穏やかな空気感に重なり合い、印象的な仕上がりを見せた。

特に、前作『あんぱん』とのギャップが際立つ。RADWIMPSによる主題歌「賜物」は、スピーディーなメロディーラインと早口の歌詞、CGを多用した華やかな映像演出で「朝ドラらしからぬ」と話題をさらった。

その直後の作品である『ばけばけ』が見せたのは、まるで原点回帰のような“ザ・朝ドラ”を思わせるオープニング。SNS上では絶賛の声が広がった。

「OPがあんぱんと上手く対を成してる！ シンプルで多幸感がパネェ！」

「「ばけばけ」OPは「あんぱん」とある意味対極的ですね、とても穏やかで山陰の穏やかさを表してるかのよう、とても好きになりました」

「主題歌も写真のオープニング映像も全く違和感なく、朝ドラらしい雰囲気で良い」

「おむすびあんぱんとアイドルプロモビデオみたいなのが続いたから新鮮なオープニングだった」

「朝ドラ史上最も文字が小さいのでは？」

ただし、そのオープニングに絶賛の声が寄せられる一方で、多くの視聴者が共通して口にした疑問点もあった。表示されているクレジットの文字が、あまりにも小さいのだ。写真横の白いスペースに淡々と流れていくスタッフ・出演者名は、目を凝らさないと読めないほど。

この件については後番組『あさイチ』でも触れられ、博多華丸・大吉の華丸が「あえてなのでしょうが、名前がすごく小さくて、私も含めて全国のおじいちゃんおばあちゃんにとっては……」と指摘。相方の大吉が「視力トレーニングを兼ねて……」と笑いでフォローしていた。

実際SNSでも「母曰く“老眼殺し”のスタッフクレジット」「朝ドラ史上もっとも文字が小さいのでは？」といったツッコミが次々と投稿され、この“クレジット小さすぎ問題”は今後も指摘を受け続けそうだ。

とはいえ、朝ドラのオープニングは毎回その独自性が注目されるもの。『ばけばけ』も例外ではなく、早くもSNSをにぎわせ、半年間を走るドラマの“話題性”を証明する初回となった。

“怪談”を愛する夫婦の物語が、この先どんな形で「化けて」いくのか――今後の展開に期待が高まっている。

取材・文／集英社オンライン編集部