美しすぎた柏のサッカーの中心にいたFW垣田裕暉。見事な同点弾にも詰まった可能性
［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
４−４の打ち合いとなった川崎と柏の一戦。７分に後方でのパスミスからいきなりPKを献上した柏だったが、その後の前半のパフォーマンスは実に素晴らしかった。
これぞ今季から指揮を執るリカルド・ロドリゲス監督のサッカーと言わんばかりに、前からプレスをかけてくる川崎に対し、臆さずにつなぎ、システマチックにボールを前進させる。
「（前半は）走らされたり、守るべきところの人がいなくなっていたり、相手がやりたいことが出ていた。狙いどころも難しく、自由にやらせすぎた」
川崎のボランチの山本悠樹が振り返ったように、前半の柏はかつての川崎のように華麗にボールを回して、相手を疲労させ、失っても即時奪還を狙って押し込む。川崎としては“窒息”させられているような状態であった。
そのなかで柏の前線で輝きを放ったのがCFの垣田裕暉だ。タイミングよく相手DFの間でボールを受け、足もとの技術を活かし、チームのリズムを上げる。さらに機動力も高く、サイドで起点にもなり、守備にも走る。
柏が一時、１−１に追いつく同点弾も素晴らしかった。相手ゴール前で川崎のCBコンビのフィリップ・ウレモヴィッチと佐々木旭の間に巧みにポジションを取った垣田は、縦パスを引き出してターン。よどみのない動きでシュートに持ち込み、ネットを揺らしてみせた。
ただ、「プレゼントのよう」とリカルド・ロドリゲス監督が嘆いたように前半アディショナルタイムにカウンターから失点した柏は、２ー２で試合を折り返す。
後半も垣田は起点などとして奮闘したが、３−３だった74分に細谷真大との交代でベンチに下がった。その後、チームは再び勝ち越しを許すも、試合終了間際の三丸拡の目のさめるような一発で柏が４−４のドローに持ち込んだ。
リーグ制覇を目指す柏にとっては悔しいドローである。チームを勝たせられなかった垣田の想いも同様だろう。
それでもこのストライカーのプレーは今後も見続けたい、そんな可能性が詰まったプレーぶりであった。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
