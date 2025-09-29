“リアリスト”川崎と“ロマンチスト”柏の４−４の熱戦に感じた大きな興味。カウンター主体の川崎と美しい柏はスタイルを貫くのか
［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
決して明確に分けられるわけではないが、監督はよくリアリストとロマンチストに分類されることがある。現実主義タイプと詩人タイプと言い換えても良いのかもしれない。
リーグ優勝へ残りの試合での全勝を目指した７位の川崎と、４位の柏の一戦は、互いの特長がよく表われた点の取り合いとなった。今季就任したそれぞれの監督が自らの哲学をチームにしっかり落とし込んでいるからこその内容だったと言えるだろう。
川崎の長谷部茂利監督がよく語るのは“複数得点＆無失点”で勝つことの重要性だ。現状でリーグ最多の59点を重ねる反面、44失点（リーグワースト７位）を喫しているが、ベースにあるのは組織的な守備で、川崎と言えば阿吽の呼吸でのパスワークであったが、今季は相手を引き込んでからのマルシーニョ、伊藤達哉らの個の力を活かしたカウンターが主な武器となっている。
柏戦も前からのプレスを軸にボールを奪ってからの素早い攻めで局面の打開を図った。自分たちの現状に合った“リアリスト”のような振る舞いと言えるだろう。
一方、“ロマンチスト”リカルド・ロドリゲス監督が目指すのは、ボールをしっかりつなぎ、システマチックに前進し、常にゴールを目指し続けるスタイルである。そのため相手にボールを引っかけられてからの失点も少なくなく、川崎戦でも早々にキャプテンの古賀太陽のパスミスからPKを奪われて先制を許している。
しかし、そこからの柏は実に素晴らしかった。川崎が狙った前からのプレスを美しく剥がし、何度も攻撃を構築。奪われれば即時奪還を狙い、川崎を“窒息”させた。前半のうちに２−１と逆転し、このまま柏のワンサイドゲームになるのではないかと思わせるほど、強さを示したのだ。
しかし、リカルド・ロドリゲス監督が「プレゼントしてしまったような」と指摘したように、前半アディショナルタイムに自分たちのCKからカウンターを許し、被弾。小泉佳穂が「老獪さが足りないと言いますか、難しいですが、気持ちよくサッカーをするのは良いのですが勝つためのプレー選択をチームとしてもやっていかなくてはいけない」と語ったように、攻撃的な姿勢は好感も、リスク管理は乏しかったと言わざるを得ないだろう。
すると後半は川崎のボランチ・山本悠樹が「後半は（ボランチの河原）創や（CBの佐々木）旭らと話し合いながらやられたくないところをしっかり締めながら上手くプレスをかけていった」と振り返ったように、川崎が２度のリードに成功した。
ただ、結局は試合終了間際の柏の三丸拡の目の覚めるような一発で柏が追い付き、川崎も逃げ切りに失敗。川崎としては試合をクローズする術、柏としては打たれ弱さという点に大きな課題を残したという内容であった。
印象的なだったのは試合後、リカルド・ロドリゲス監督が改めて目指す方向性を語った言葉だ。
「１点差で勝っている状態から追加点を取るのは相手チームとしては２得点差になるわけですから、より苦しい状況になるのは当たり前の展開です。それゆえに我々は勝っている状態でも追加点を（目指す）。２点差があれば３点差を目指して攻撃を続けるというフィロソフィーを我々は、レイソルは持っています。そしてこのような攻撃的なフィロソフィーを持っているのは、このほうがサポーターの皆さんも喜んでくれるでしょうし、そのようなプレーを見たほうが満喫してくれると思うからです。
同時に選手の成長にもこのようなプレースタイルのほうがつながると信じているからです。このクラブはこのようなフィロソフィーを目指しています。もちろん他のタイプのフィロソフィーを持っている監督もいるかもしれませんが、私も監督としてこのようなフィロソフィーとともに戦い続けたいと思います」
