岐阜県揖斐川町の山中に、女性の遺体を遺棄した疑いのある内縁の夫婦が、警察にマークされる中、別の女性の遺体を自宅の車庫から運び出し、遺棄していたとみられることがわかりました。

【写真を見る】岐阜の“内縁夫婦” 2人の女性を遺棄か 警察にマークされる中… 深夜に別の女性遺体を自宅車庫から運び出していた

岐阜市の立花浩二被告（55）と内縁の妻・神原美希被告（35）は、愛知県常滑市の女性が遺体で見つかった事件で起訴されていますが、去年12月に行方不明届が出されていた可児市の30代の女性の遺体も揖斐川町の山中に遺棄した疑いがあり、警察が捜査しています。

岐阜県警は、可児市の女性の遺体が見つかった後、監視カメラを設置するなどして、2人の行動をマークしていました。



しかし、「第2の事件」となる常滑市の女性の遺体は、警察がマークする中の先月7日の深夜に、2人が住む自宅の車庫から車で運び出され、本巣市内に遺棄されていたことがわかりました。

捜査本部は、可児市の女性に対する死体遺棄の疑いでも2人を近く逮捕する方針です。