お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）が28日、MCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADY シーズン2」に出演。昨年結婚した妻との関係性を明かした。

結婚観の話題でタレントの若槻千夏が「私は今までお付き合いしてきた方と全然違うタイプの方と結婚しました」と明かし、「だからこそバランスが取れるというか。得意なものがお互い違うから、真逆だとそんな考え方もあるんだってお互い役割分担ができる。私は全然違うタイプの人と結婚して良かったって思ってる」と話した。

これに藤森は「そういうことなのかもね、結婚って」と共感し、「私もそう言われてみたらお付き合いしてきた方とけっこう全然タイプが違うかもしれない」と告白。

「（今まで交際した女性は）やっぱり割とこっちに合わせてくれたりとか、こっちのペースだったりで我慢したり無理をさせてきただろうなって思う」と振り返りつつ、「妻に関しては関係ないですね。“こっち向け”って言われて。“同業者の女優さんとかモデルさんとか出会えるって思ってるよね？顔に出てるよ、きっしょ！”って言われて。“ここにこんなに思ってる人間がいるんだから”って」とやり取りを明かした。

これに共演者は口々に「素敵」と絶賛し、モデルでタレントのアンミカも「はっきりしてる。男前」とコメントしていた。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。