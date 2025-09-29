野呂佳代、“ナース時代”の上司＆同僚との3ショットに反響「最高！」「ついに大女優さんの仲間入り」
俳優の野呂佳代（41）が28日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系／2022年10月期、24年10月期放送）で共演した俳優の寺島しのぶ（52）、安達祐実（44）との“豪華”3ショットを公開した。
【写真】「ついに大女優さんの仲間入り」“ナース時代”上司の肩に手を添えて写る野呂佳代
野呂は「人生が豊かに」とつづり、1枚の写真を投稿。寺島の肩に手を添えた野呂、寺島に肩を寄せてほほ笑む安達の姿が写っている。
ドラマ終了後も交流がある仲むつまじい姿に、ファンからは「もしかしてドラマ復活かしら」「ついに大女優さんの仲間入り」「トラベスナースメンバーだ!!」「トラベルナース大好き」「最高！」などのコメントが寄せられていた。
【写真】「ついに大女優さんの仲間入り」“ナース時代”上司の肩に手を添えて写る野呂佳代
野呂は「人生が豊かに」とつづり、1枚の写真を投稿。寺島の肩に手を添えた野呂、寺島に肩を寄せてほほ笑む安達の姿が写っている。
ドラマ終了後も交流がある仲むつまじい姿に、ファンからは「もしかしてドラマ復活かしら」「ついに大女優さんの仲間入り」「トラベスナースメンバーだ!!」「トラベルナース大好き」「最高！」などのコメントが寄せられていた。