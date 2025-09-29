女子ゴルフで元世界ランキング１位の宮里藍さんが主催するジュニアゴルフ大会「第６回 宮里藍インビテーショナル Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＳＵＮＴＯＲＹ」が９月２６日から３日間、栃木・サンヒルズＣＣ・ＥＡＳＴコースで開催された。

大会から推薦を受けた中学１年生以上、高校２年生以下の女子選手３４人が参加。２６日、２７日の２日間は、藍さん自身が学んできたゴルフメソッド「ＶＩＳＩＯＮ５４」を絡めたレッスンを選手と保護者を対象に行った。藍さんは体調不良のため２日間は、リモートで選手や保護者からの質疑応答に対応。「１８ホールの間の感情の起伏の整理や、波を小さくすることでエネルギーをセーブすることができる」など、選手たちには感情の整理の大切さを説いた。会場内では国内男子ツアー１勝の兄・聖志が司会役を務め、サポートした。

また、バドミントンの２０１２年ロンドン五輪女子ダブルス銀メダルの藤井瑞希さんもゲスト参加。日本代表コーチを今年から務めており「試合後、まずどう感じたかを選手に聞く。聞くだけでもだめだし、伝えるだけでもだめ。話す時間をすごく取りますね」と保護者に対し、選手とのコミュニケーションの取り方についての助言などを行った。

２７、２８日には３６ホール（６２２９ヤード、パー７２）のストロークプレーでの競技会を実施した。藍さんも最終日はコースに入り、選手たちのプレーを見守った。信藤希が通算５アンダーで優勝。２０２６年の国内女子ツアー、宮里藍サントリーレディス主催者選考会出場権も獲得した。表彰式で藍さんと記念撮影した信藤は「優勝を狙ってこういう結果だったので、自信にもつながりました。恐怖心に勝てたのがつながったのかなと思います。ＶＩＳＩＯＮ５４で習った気持ちの切り替えとかで、いい流れでこれたのがよかったと思います」とほほ笑んだ。

藍さんは「ほっとしています。いろんな方のご協力のおかげで無事に３日間完走できて。何より選手の皆さんが『本当に勉強になりました』って声をかけてくれたので、一番の励みになりました。何かしらこの大会を通じて、自分のゴルフに関して新たな気づきにつながる、小さなきっかけになってくれたらいいなと思いながら対応させて頂きました」と大会３日間を総括した。