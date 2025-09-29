『ばけばけ』初回PV ヒロイン父役・岡部たかしが登場「大変盛り上がりました」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第1回が、29日に放送された。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
同日、島根・松江勤労者総合福祉センター「松江テルサ」では、初回放送のパブリックビューイングを開催され、主人公・松野トキの父・松野司之介役を演じる岡部たかし、小泉八雲のひ孫で小泉八雲記念館館長の小泉凡さんが登場。集まった440人の来場者は、初回放送と続くトークショーを楽しんだ。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■岡部たかしのコメント
昨日（28日）は、島根の魚やしじみ汁を食べました。（島根の印象は）宍道湖や川がきれいで、故郷の和歌山県を思い出すような場所だなと思います。（共演の小日向さんが）松江の神社・仏閣に行ったという話をきいていたので、私もぜひ行ってみたいと思いました。
トークショーでは、ご来場の皆さんから質問いただくなど大変盛り上がりましたし、会場で笑いも起きていたので、第1話も好評だったのかなと思います。（付き合いの長い）脚本のふじき君は“笑い”にもこだわるので、彼にもお客さんのようすを見せたかったです。
