米大リーグは２８日、各地で行われ、レギュラーシーズンが終了した。

ドジャースの大谷はマリナーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、七回に自己最多となる５５号ソロ本塁打を放つなど５打数３安打１打点。チームは６―１で快勝した。

「いい感覚でポストシーズン入れる」

高く上がった打球は、ぐんぐん伸びてスタンドに飛び込んだ。ドジャースの大谷がまた一つ階段を上がった。昨季を１本上回る、自己最多の５５号。「ベストを更新できたというのはいいこと」と、手応えのあるレギュラーシーズン最終戦となった。

４―０で迎えた七回二死。集中力を切らさず、真ん中高めの９５・１マイル（約１５３キロ）の直球を中堅左へ運んだ。飛距離４１２フィート（約１２６メートル）の完璧な当たり。ナ・リーグ本塁打ランキングでシュワーバー（フィリーズ）に１本及ばなかったが、前日はポストシーズンを見据えた休養のため欠場しており、タイトルに執着する様子はなかった。

一回には右翼線へ二塁打、三回にも右前打。九回は空振り三振に終わったものの、三塁打が出ればサイクル安打という活躍だった。「三つヒットも打って、いい感覚でポストシーズンに向かえる」と大谷は納得の表情。ロバーツ監督も「彼はもうすでにポストシーズンモードに入っていた。打席では本当に素晴らしかった」とうなった。

２季ぶりに投手復帰を果たしたシーズン。メジャー屈指の打撃も進化していることを最後に見せつけた。（シアトル 帯津智昭）