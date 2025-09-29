バレーボールの世界一を決める戦い、“世界バレー”の男子決勝が28日、フィリピンで行われ、前回王者のイタリアがブルガリアにセットカウント3ー1（25-21、25-17、17-25、25-10）で勝利、2大会連続5回目の優勝を果たした。前回大会の3位ブラジルや世界ランキング4位のフランスが予選で敗退するなど波乱のなか、イタリアが女子に続き金メダルを獲得した。

【一覧】世界バレー結果＆日本代表登録メンバー

初優勝を目指したブルガリアは、1970年のブルガリア大会に並ぶ、過去最高タイの銀メダル。銅メダルは世界ランキング1位のポーランドとなった。日本は1974年メキシコ大会での銅メダル以来、51年ぶりの表彰台を目指したが予選ラウンドで敗退し（1勝2敗）23位だった。

世界バレーは2年に一度開催されるバレーボール3大大会のひとつ。今大会は女子が8月23日（タイ）から、男子が9月13日（フィリピン）から開催され、参加チーム数は前回大会の24から増え、男女それぞれ32チームが頂点を争った。次回2027年の男子大会はポーランド、女子はアメリカとカナダの共同開催で行われる。

【男子最終順位】

優勝 イタリア

2位 ブルガリア

3位 ポーランド

4位 チェコ共和国

・・・・・・・・

23位 日本

【女子最終順位】

優勝 イタリア

2位 トルコ

3位 ブラジル

4位 日本

