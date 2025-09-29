ブルーイノベーション<5597.T>は５日ぶり反発。前週末２６日取引終了後、いであ<9768.T>と資本・業務提携すると発表した。公共インフラ向けドローン点検ソリューションの共同開発・提供などに取り組む。これが買い手掛かりとなっている。



これに伴い、いであに対して第三者割当増資を実施する。また、あわせて国内投資ファンドのシンプレクス・キャピタル・インベストメント（東京都千代田区）が無限責任組合員を務める「シンプレクス・キャピタル・ＰＩＰＥｓ投資事業有限責任組合１号」を割当予定先として、第１回無担保転換社債型新株予約権付き社債と第１１回新株予約権（固定行使価額型）を発行することも明らかにした。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS