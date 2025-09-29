NHK夜ドラ『いつか、無重力の宙で』は、元天文部の女性4人が宇宙を目指す姿を描いた連続ドラマだ。

参考：『ぼくほし』『宙わたる教室』など“宇宙”を題材にした作品なぜ増加？ 秩序がもたらす癒やし

大阪の広告代理店で働く望月飛鳥（木竜麻生）は入社9年目で現在30歳。職場では上司や後輩に慕われていたが、多忙な日々の中で本当に自分がやりたいことが何なのかわからなくなっていた。そんな時に高校時代に天文部の仲間だった日比野ひかり（森田望智）と再会する。彼女は学生時代の夢を持ち続け、今も宇宙飛行士を目指していたが、血液の癌が再発したことで夢を断念することになってしまう。そんなひかりのために、飛鳥は超小型人工衛星を作ることで宇宙に行こうと考え、天文部の仲間だった水原周（片山友希）と木内晴子（伊藤万理華）にいっしょにやろうと声をかける。

本作が放送されている夜ドラは、月曜から木曜の22時45分から15分間放送されている帯ドラマ枠だ。そのため物語は毎日少しずつ進んでいくのだが、毎話15分とは思えない濃密な内容となっている。

第1週で飛鳥とひかりの再会が描かれた後、第2週では飛鳥が周と晴子に連絡を取る。周は現在、食品メーカーの営業として働いており、30歳になったら宇宙よりも「現実みていかなあかんやん」と言う。そして、彼氏が自分の店を持つのを応援するために時間とお金がかかるからという理由で飛鳥の話を断る。一方、晴子は現在、シングルマザーとして子供を一人で育てながら市役所で働いており「仕事と子供の面倒で手一杯やから」と言って、飛鳥の話を断る。だが、晴子が宇宙に対する関心を失っていないことは、会話の節々から伝わってくる。

その後、周が断った本当の理由は、高校の時に何も言わずにいなくなったひかりが許せなかったからだと明らかとなる。

第8話。飛鳥は周とファミレスで食事をしている時に、周に内緒でひかりと会わせ、理由を説明させる。ひかりは高校3年生の時に1度目の癌を患い入院することになり、天文部の仲間に理由を説明しなかった。何も言ってくれなかった彼女を、周は責めるが「友達だから」言えなかったとひかりは反論。「迷惑かけてもよかった。友達ってそういうものじゃないの？ ひかりのそういうところ好きじゃなかった」と、周は心情を吐露するのだが、彼女が怒れば怒るほど、ひかりを大事に思っていたことが伝わってくる。

面白かったのは、仲裁に入った飛鳥に対しても周がイラっとし「何なん？ そのさ、自分は両方の言い分わかりますよみたいなそのスタンス、何なん？ 何、大人ぶってんの？」と怒りをぶつけたこと。その後、2人は口論となり店員が止めに入るのだが、3人の関係がよくわかる微笑ましいやりとりだ。

脚本を担当している武田雄樹は、2024年にNHKで執筆した「男らしさ」から降りられない3人の男の苦悩を描いた単発ドラマ『高速を降りたら』で注目された期待の新鋭だ。

今作は初めてのオリジナル脚本の連続ドラマだが、飛鳥の職場の描き方を筆頭に上手い脚本だと感じるシーンが多い。だが、この第8話は上手さを超えて、3人の気持ちがストレートに伝わってくる名場面となっていた。

その後、晴子も子供に説得される形で参加することとなり、いよいよ本格的にプロジェクトが始まる。だが、課題は山積みで、中々前に進まない。そんな時に4人がミーティングの場として集まっているファミレスの店員・金澤彗（奥平大兼）が、大学で宇宙工学を学んでいたことが明らかとなる。しかし、彗は飛鳥たちに「本気でやってんですよ、こっちは。そんな青春ごっこのノリみたいに人工衛星作りたいとか言われるの。メチャクチャ嫌なんすよね」と言い放つ。

飛鳥たちにとっては辛辣な一言だが、研究の当事者である彗にこの台詞を言わせたことで、物語が一気に引き締まったように感じた。

劇中では天文部の4人の高校時代の姿が回想シーンとして描かれる。学生時代の4人を演じる田牧そら、上坂樹里、白倉碧空、山下桐里がとても魅力的で、過去パートだけ抜き出しても青春ドラマとして見応えがある。おそらく一本のドラマの中に現在と過去の二つの物語が同時に走っているため、各話の密度が高く感じるのだろう。

第12話では高2の夏に4人が授業を抜け出して皆既日食を見たエピソードが描かれており、学生時代の晴子が生き生きと描かれており、実に楽しかった。

第5話の回想で「4人でいればそこはいつでも宇宙になった」という天の声（柄本佑）の語りがあった。これは第1話冒頭に天の声によって語られた「大人になるにつれ、この世界の重力は少しずつ大きくなっている……気がする」という飛鳥の心境と対になっているのだが、タイトルの『いつか、無重力の宙へ』が、重力の大きくなっていく重苦しい現実を忘れて、キラキラしていた「学生時代」という宇宙に戻りたいという意味だったら、少し寂しいなと心配している。

その意味でも重要なのは、4人の宇宙の外側にいる彗の存在だろう。今後、4人に彼がどう関わっていくのか楽しみである。

（文＝成馬零一）