“U-20W杯死の組”はモロッコがスペイン撃破、ブラジルvsメキシコはドロー!! 前回準Vイタリアとアルゼンチンは白星発進:C組&D組第1節
チリU-20ワールドカップは28日、グループリーグ第1節2日目でC組とD組の第1節を開催した。
C組はブラジル、メキシコ、モロッコ、スペインと強豪揃いのグループ。モロッコはスペインとの初戦で後半9分にFWヤシル・ザビリが、同23分にはMFジェシム・ヤシンが得点して2点のリードを手にした。その後はスペインが一時PKを獲得したかと思われた場面もあったが、リクエスト方式のビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」でモロッコがリクエストした結果シミュレーションに判定が変更。モロッコが2-0でそのまま逃げ切った。
ブラジルはメキシコとの初戦で前半10分に先制を許す展開。それでも同21分、MFコウチーニョがクロスのこぼれ球を豪快なダイレクトシュートでゴール左に突き刺して追いついた。さらに後半30分、DFジルベルトのロングスローをFWルイジが流し込んで逆転した。ところがメキシコは後半41分、DFディエゴ・オチョアが左CKに頭で合わせて追いつき、2-2の引き分けに終わった。
D組では前回準優勝のイタリアが登場した。初戦はオーストラリアと対戦し、前半10分にMFマッティア・マンニーニが決めたPKが決勝点となって1-0で勝利した。
FIFAワールドユース選手権時代を含めて大会最多優勝のアルゼンチンはキューバと対戦した。開始10分でDFサンティアゴ・フェルナンデスが一発退場になると、リクエスト方式のビデオ判定「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」で各チームに与えられる2回のリクエスト権を前半22分で使い切る積極的な動きを見せた。それでも2点を先取すると、前半アディショナルタイムに1点を返されたものの後半45分にダメ押しの3点目が生まれ、3-1で勝利を収めた。
C組第1節
9月28日(日)
モロッコ 2-0 スペイン [サンティアゴ]
ブラジル 2-2 メキシコ [サンティアゴ]
【順位表】
1.モロッコ(3)+2
2.ブラジル(1)0
2.メキシコ(1)0
4.スペイン(0)-2
D組第1節
9月28日(日)
イタリア 1-0 オーストラリア [バルパライソ]
キューバ 1-3 アルゼンチン [バルパライソ]
【順位表】
1.アルゼンチン(3)+2
2.イタリア(3)+1
3.オーストラリア(0)-1
4.キューバ(0)-2
