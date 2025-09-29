藤巻亮太主催の野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2025』の公式Instagramが更新され、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉と藤巻との2ショットが披露された。

【写真】藤巻亮太と並んで笑顔を見せるTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉

■吉井和哉が藤巻亮太主催の野外音楽フェスに出演

9月27日に山梨・山中湖交流プラザきららで開催された野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2025』に吉井がソロで出演した。吉井は藤巻のリクエストに応えたTHE YELLOW MONKEYとソロの楽曲を織り交ぜたセットリストを組み、最後は吉井のリクエストでレミオロメンの「アイランド」をコラボした。

公開された写真は、豊かな自然をバックに吉井と藤巻が並んで、藤巻の肩に吉井が手をかけて微笑む2ショット。ふたりの穏やかな表情が印象的だ。

SNSには「ロビンのオーラがすごすぎる」「やばいツーショット!!」「贅沢なツーショット！」「亮太くん、少年みたいな笑顔」というファンの声を見ることができる。

■写真：吉井和哉が肩に手をかけ、幸福感あふれる表情を見せる藤巻亮太

■井ノ原快彦、スガ シカオ、スキマスイッチらとのオフショットも公開

イベントには吉井の他に、井ノ原快彦、スガ シカオ、スキマスイッチ、阿部真央、Lucky Kilimanjaroが出演。それぞれ、藤巻とのオフショットも投稿されている。