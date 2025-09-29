乃木坂46川崎桜＆五百城茉央が、TVアニメ『はなかっぱ』でアイドルを目指す新キャラクター「さくにゃん」「まおりん」を熱演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の川崎桜、五百城茉央が、オリエンタルラジオの藤森慎吾とともに、TVアニメ『はなかっぱ』（NHK Eテレ）の声優に挑戦することが明らかとなった。

■“アイドルになりたい”キャラクター「さくにゃん」と「まおりん」の原案は、川崎と五百城がそれぞれ考案

これは、藤森慎吾、川崎桜、五百城茉央がレギュラーMCを務めるラジオ番組『らじらー! サンデー』とTVアニメ『はなかっぱ』のコラボ企画の一環として行われるもの。

藤森慎吾は、TVアニメ『はなかっぱ』の新キャラクター「シンシン警部」、川崎桜は同じく「さくにゃん」、五百城茉央は「まおりん」の声を演じる。

なお、“アイドルになりたい！”というキャラクターである「さくにゃん」と「まおりん」の原案は、演じる川崎と五百城がそれぞれ考案。『はなかっぱ』の監督、のなかかずみ氏とのミーティングを経て、キャラクターが完成した。

この3キャラが登場するコラボエピソードは全5話を予定。2025年10月より毎月・順次放送される。エピソードの初回放送は、10月1日放送予定の「電波の国からこんにちは！」。放送を楽しみに待とう。

■10月1日放送「電波の国からこんにちは！」あらすじ

おばあちゃんの壊れたラジオを直してもらいに、獅子じゅうろく博士のところにやって来たはなかっぱたち。

直ったラジオのスイッチを入れると突然、ラジオから現れた二人組（？）にびっくり！

それは遥か遠くの星「らじらーンド」からやってきた「さくにゃん」と「まおりん」。

さらにらじらーンド警察の「シンシン警部」もやってきて…。

■藤森慎吾 コメント

■川崎桜 コメント

■五百城茉央 コメント