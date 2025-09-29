乃木坂46川崎桜＆五百城茉央が、TVアニメ『はなかっぱ』でアイドルを目指す新キャラクター「さくにゃん」「まおりん」を熱演
乃木坂46の川崎桜、五百城茉央が、オリエンタルラジオの藤森慎吾とともに、TVアニメ『はなかっぱ』（NHK Eテレ）の声優に挑戦することが明らかとなった。
■“アイドルになりたい”キャラクター「さくにゃん」と「まおりん」の原案は、川崎と五百城がそれぞれ考案
これは、藤森慎吾、川崎桜、五百城茉央がレギュラーMCを務めるラジオ番組『らじらー! サンデー』とTVアニメ『はなかっぱ』のコラボ企画の一環として行われるもの。
藤森慎吾は、TVアニメ『はなかっぱ』の新キャラクター「シンシン警部」、川崎桜は同じく「さくにゃん」、五百城茉央は「まおりん」の声を演じる。
なお、“アイドルになりたい！”というキャラクターである「さくにゃん」と「まおりん」の原案は、演じる川崎と五百城がそれぞれ考案。『はなかっぱ』の監督、のなかかずみ氏とのミーティングを経て、キャラクターが完成した。
この3キャラが登場するコラボエピソードは全5話を予定。2025年10月より毎月・順次放送される。エピソードの初回放送は、10月1日放送予定の「電波の国からこんにちは！」。放送を楽しみに待とう。
■10月1日放送「電波の国からこんにちは！」あらすじ
おばあちゃんの壊れたラジオを直してもらいに、獅子じゅうろく博士のところにやって来たはなかっぱたち。
直ったラジオのスイッチを入れると突然、ラジオから現れた二人組（？）にびっくり！
それは遥か遠くの星「らじらーンド」からやってきた「さくにゃん」と「まおりん」。
さらにらじらーンド警察の「シンシン警部」もやってきて…。
■藤森慎吾 コメント
■川崎桜 コメント
■五百城茉央 コメント
このたび、TVアニメ「はなかっぱ」に出演させていただくことになりました五百城茉央です。昔からたくさん見ていたアニメに携わることができると聞いた時、とても嬉しかったです！ 私と川崎桜が考えたキャラクターが登場するので、楽しみにしていてください！ アフレコは難しかったですが、共演者のみなさんに教えていただきながらチャレンジしました。ぜひ、ご覧いただけると嬉しいです！
■9月28日放送の『らじらー! サンデー』に「はなかっぱ」「ももかっぱちゃん」役の声優と監督が出演！
なお、9月28日に放送された『らじらー! サンデー』では、TVアニメ『はなかっぱ』から、のなかかずみ監督、「はなかっぱ」役の中川里江、「ももかっぱちゃん」役の宍戸留美が出演し、新キャラクターが完成するまでのミーティングの様子や、アフレコ収録の現場を記録した、スペシャル音源を公開。さらには『らじらー！サンデー』ならではの対決企画が届けられた。
この日の放送の模様は、各サイトで聴き逃し配信中。さらに、10月31日放送予定の『みるラジオ』では、この回の内容が映像とともに一部紹介される。
TVアニメ『はなかっぱ』とラジオ番組『らじらー! サンデー』が交信して生まれた「シンシン警部」「さくにゃん」「まおりん」。新キャラクターたちが「はなかっぱ」たちと一緒に、どんなお話を発信していくのか？ ぜひ注目しよう。
■番組情報
NHK Eテレ『はなかっぱ』
毎週月曜～金曜 07:20～07:30／17:00～17:10
※「電波の国からこんにちは！」は 10/01（水）放送
※放送日時は変更になる可能性あり
(C)2010あきやまただし／はなかっぱプロジェクト
NHKラジオ第1放送『らじらー! サンデー』
毎週日曜 20:05～22:55
MC：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）
MC（奇数週）：川崎桜（乃木坂46）
MC（偶数週）：五百城茉央（乃木坂46）
ゲストMC：池田一真（しずる）、横澤夏子、長谷川忍（シソンヌ）、オズワルド、もう中学生、
村上（マヂカルラブリー）、乃木坂46
