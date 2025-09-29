稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾らが「そういうパターンあるんだね」と感心！衝撃の交際0日婚エピソードが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#89が9月28日に放送された。

■2時間半会話しただけで結婚

#89は「0日婚さん、いらっしゃい！」と題し、交際期間0日で結婚した4組の夫婦が登場。「当時、男の子になろうと性転換手術を考えていて…」という女性が、夫との0日婚を決意したきっかけのひと言を明かし、スタジオ騒然の事態に。さらに、転職相談で知り合ったライフプランナーの女性に恋をし、その場でプロポーズした男性など、衝撃の0日婚エピソードが続々と飛び出した。

スタジオには、2時間半会話しただけで結婚に至ったという、ゆうたさん＆あみさん夫婦が登場。ふたりの出会いは2023年で、ゆうたさんがYouTuberとして動画配信をしていたところに、友人の誘いであみさんが合流したことがきっかけだと話す。翌日、友人と食事をしていたあみさんの元に、ゆうたさんが合流し30分ほど会話。その時点で、結婚前に交わした総会話時間2時間半のうち、すでに30分を消費していたと言う。

その2日後、再びあみさんの友人を交え、22時から飲み会を開催。会は盛り上がり、深夜0時頃に「付き合っている人いる？」という話になった際、あみさんが「30歳だし、結婚しちゃう？」と提案。さらにそのとき、あみさんは区役所で入手した婚姻届を持っており、友人たちが「（婚姻届）書いちゃえ！」と後押した。

当時を振り返り、ゆうたさんは「その頃お笑い芸人をやっていたんですが、周りがウケていたんですよ」「そしたらどんどん筆が進んでいって…」と語る。一方あみさんは「結婚する気はなく、ただ婚姻届を書いて『結婚しました！』とSNSに載せて友だちを騙そうとしか考えていなかった」とコメント。こうして、出会いからわずか2時間半の会話で婚姻届を書くに至った経緯が明かされた。

■「翌日のお昼12時に区役所の前に集合」

さらにふたりは「本気で婚姻届を出すなら、酔いが覚めているであろう翌日のお昼12時に区役所の前に集合しよう」と約束し、朝5時に解散。ゆうたさんは「結婚はしないと思ったし、区役所の前にあみちゃんが来ても『ちゃんちゃん！』というノリで終わるかな」と思っていたが、実際に区役所へ行くと、そこにはあみさんの姿が。ゆうたさんは「いた、どうしよう…と思った」ものの、「こんなに面白い女性に出会ったことがなくて、このノリをずっと続けていけるっていいなと思った」と当時の心境を明かした。

一方のあみさんも区役所の前で、宗教や借金の有無、さらに「かき氷に1,000円払うのは高いか、安いか」といった金銭感覚まで確認し、晴れて婚姻届を提出。あみさんからは、婚姻届を見て初めて同い年であることや、名字を知ったこと、そこで初めて連絡先を交換したといった驚きのエピソードも飛び出した。そんなゆうたさん＆あみさん夫婦は現在、結婚して2年半を迎え、息子も誕生。スタジオのななにーメンバーも「そういうパターンあるんだね」と感心した様子でコメントした。

他にも、直前まで別の婚約者がいたという“交際0日婚カップル”の馴れ初めにみちょぱが「何それ！ 最悪！」と悲鳴をあげたり、「見た目も年齢も論外だったけど」と15歳年上のバツイチ子持ちの夫と“0日婚”した妻が意外な結婚理由を告白したりした『ななにー 地下ABEMA』#89は、現在ABEMAにて見逃し配信中。

■『ななにー 地下ABEMA』#90

次週は休止回となり、10月12日20時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#90は、『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』と題し、中学生でシングルマザーになった人、10代でふたりを出産した人など、5人のシングルマザーが大集合する。

中学2年生で妊娠した山口小妃南さんは、「母とラーメン店に行って何かお腹大きくない？ と言われるまで妊娠に気づかなかった」と衝撃のエピソードを披露。他にも、ドラマ『ファーストペンギン！』のモデルになった敏腕シングルマザーが「16年間、年間300日はホテル暮らし」という多忙な暮らしぶりを語る。

■【画像】番組場面写真