日経平均29日前引け＝続落、462円安の4万4892円 日経平均29日前引け＝続落、462円安の4万4892円

29日前引けの日経平均株価は続落。前週末比462.47円（-1.02％）安の4万4892.52円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は157、値下がりは1436、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均マイナス寄与度は55.1円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が24.92円、リクルート <6098>が24.41円、ＳＢＧ <9984>が23.3円、トヨタ <7203>が15.62円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を135.06円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が13.67円、エムスリー <2413>が13.45円、ソニーＦＧ <8729>が8.19円、レーザーテク <6920>が5.20円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は非鉄金属の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、海運、輸送用機器、銀行、石油・石炭、その他金融が並んだ。



株探ニュース

