29日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数482、値下がり銘柄数939と、値下がりが優勢だった。



個別ではネクストウェア<4814>がストップ高。ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、明豊ファシリティワークス<1717>、北野建設<1866>、暁飯島工業<1997>など77銘柄は年初来高値を更新。小林洋行<8742>、ＩＫホールディングス<2722>、ＳＣＡＴ<3974>、サンコール<5985>、アツギ<3529>は値上がり率上位に買われた。



一方、大和自動車交通<9082>が一時ストップ安と急落した。鈴茂器工<6405>、太洋物産<9941>は年初来安値を更新。ネオマーケティング<4196>、コンピューターマネージメント<4491>、トレードワークス<3997>、ＩＮＥＳＴ<7111>、フォーシーズＨＤ<3726>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

