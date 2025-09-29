　29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.9％増の1669億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.4％減の1166億円だった。

　個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、グローバルＸ　レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ　ＥＴＦ <2097> など67銘柄が新高値。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ　ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> が9.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が3.45％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　日経３００株価上場投信 <1319> は4.93％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.63％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が462円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金771億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金747億2100万円をやや上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が83億5400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が69億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が45億6900万円の売買代金となった。

