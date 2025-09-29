ETF売買動向＝29日前引け、ｉＦＥＧＢＡ、野村不動産が新高値 ETF売買動向＝29日前引け、ｉＦＥＧＢＡ、野村不動産が新高値

29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.9％増の1669億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.4％減の1166億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> など67銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> が9.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.45％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は4.93％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.63％安と大幅に下落した。



日経平均株価が462円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金771億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金747億2100万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が83億5400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が69億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が66億900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が45億6900万円の売買代金となった。



株探ニュース

