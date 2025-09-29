　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 77152　　　 3.9　　　 34910
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　8354　　 -27.9　　　　7692
３. <1540> 純金信託　　　　　8122　　　69.3　　　 18085
４. <1360> 日経ベア２　　　　6927　　 -22.6　　　 188.9
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6609　　　28.7　　　 41390
６. <1579> 日経ブル２　　　　4700　　　 2.9　　　 375.8
７. <1321> 野村日経平均　　　4569　　　 2.7　　　 46580
８. <1306> 野村東証指数　　　2876　　　 1.4　　　3281.0
９. <1541> 純プラ信託　　　　2442　　　10.3　　　　8939
10. <1542> 純銀信託　　　　　2321　　 110.6　　　 22300
11. <1545> 野村ナスＨ無　　　2197　　 140.4　　　 36950
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2151　　　54.4　　　131350
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　2145　　 -16.4　　　 609.3
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1842　　　 6.7　　　　 309
15. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　1765　　2841.7　　　3215.0
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　1749　　 251.9　　　　4669
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1743　　　43.5　　　 52060
18. <2644> ＧＸ半導日株　　　1447　　 -17.0　　　　2207
19. <2017> ｉＦプ１５０　　　1400　　5085.2　　　　1208
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1154　　　 2.3　　　 268.5
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1140　　　-8.4　　　 46420
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1056　　 -11.6　　　 53650
23. <1476> ｉＳＪリート　　　 931　　　89.6　　　　1997
24. <1615> 野村東証銀行　　　 872　　　66.7　　　 465.1
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 807　　 126.1　　　2083.0
26. <1489> 日経高配５０　　　 767　　　47.5　　　　2586
27. <1398> ＳＭＤリート　　　 694　　　41.3　　　1970.0
28. <1328> 野村金連動　　　　 657　　　70.6　　　 13515
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 651　　　50.3　　　 628.2
30. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 650　　 778.4　　　　4000
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 628　　 470.9　　　　1983
32. <1330> 上場日経平均　　　 536　　 -11.4　　　 46640
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　 530　　 -35.9　　　 714.8
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 529　　　-7.2　　　　2235
35. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　　　 486　　 268.2　　　　6960
36. <1571> 日経インバ　　　　 431　　　53.4　　　　 475
37. <1580> 日経ベア　　　　　 429　　　90.7　　　1260.0
38. <1358> 上場日経２倍　　　 416　　 -15.1　　　 65860
39. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 408　　　 3.8　　　2317.5
40. <2564> ＧＸ高配日株　　　 402　　 658.5　　　　3172
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 380　　　-4.0　　　　1117
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 370　　　50.4　　　 28540
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 325　　 -72.4　　　 46640
44. <200A> 野村日半導　　　　 325　　　-9.7　　　　1979
45. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 295　　 136.0　　　　1237
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 280　　　-8.8　　　 57350
47. <1308> 上場東証指数　　　 268　　 -56.8　　　　3243
48. <1543> 純パラ信託　　　　 266　　　68.4　　　 59910
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 265　　 -11.7　　　　2880
50. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 263　　　81.4　　　　6526
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース