ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77152 3.9 34910
２. <1357> 日経Ｄインバ 8354 -27.9 7692
３. <1540> 純金信託 8122 69.3 18085
４. <1360> 日経ベア２ 6927 -22.6 188.9
５. <1458> 楽天Ｗブル 6609 28.7 41390
６. <1579> 日経ブル２ 4700 2.9 375.8
７. <1321> 野村日経平均 4569 2.7 46580
８. <1306> 野村東証指数 2876 1.4 3281.0
９. <1541> 純プラ信託 2442 10.3 8939
10. <1542> 純銀信託 2321 110.6 22300
11. <1545> 野村ナスＨ無 2197 140.4 36950
12. <2036> 金先物Ｗブル 2151 54.4 131350
13. <1568> ＴＰＸブル 2145 -16.4 609.3
14. <1459> 楽天Ｗベア 1842 6.7 309
15. <1473> Ｏｎｅトピ 1765 2841.7 3215.0
16. <1329> ｉＳ日経 1749 251.9 4669
17. <1326> ＳＰＤＲ 1743 43.5 52060
18. <2644> ＧＸ半導日株 1447 -17.0 2207
19. <2017> ｉＦプ１５０ 1400 5085.2 1208
20. <314A> ｉＳゴールド 1154 2.3 268.5
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1140 -8.4 46420
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1056 -11.6 53650
23. <1476> ｉＳＪリート 931 89.6 1997
24. <1615> 野村東証銀行 872 66.7 465.1
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 807 126.1 2083.0
26. <1489> 日経高配５０ 767 47.5 2586
27. <1398> ＳＭＤリート 694 41.3 1970.0
28. <1328> 野村金連動 657 70.6 13515
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 651 50.3 628.2
30. <2628> ｉＦＥ科創板 650 778.4 4000
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 628 470.9 1983
32. <1330> 上場日経平均 536 -11.4 46640
33. <1655> ｉＳ米国株 530 -35.9 714.8
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 529 -7.2 2235
35. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 486 268.2 6960
36. <1571> 日経インバ 431 53.4 475
37. <1580> 日経ベア 429 90.7 1260.0
38. <1358> 上場日経２倍 416 -15.1 65860
39. <2553> Ｏｎｅ中国５ 408 3.8 2317.5
40. <2564> ＧＸ高配日株 402 658.5 3172
41. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 380 -4.0 1117
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 370 50.4 28540
43. <1346> ＭＸ２２５ 325 -72.4 46640
44. <200A> 野村日半導 325 -9.7 1979
45. <404A> ＧＸ中テ１０ 295 136.0 1237
46. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 280 -8.8 57350
47. <1308> 上場東証指数 268 -56.8 3243
48. <1543> 純パラ信託 266 68.4 59910
49. <2244> ＧＸＵテック 265 -11.7 2880
50. <1673> ＷＴ銀 263 81.4 6526
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
