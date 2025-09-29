家族想いの優しい夫になり、屋敷の雰囲気が徐々に変わっていき…／悪役令嬢の父親に転生したので、妻と娘を溺愛します
『悪役令嬢の父親に転生したので、妻と娘を溺愛します』（yui／サウスのサウス：原作、永緒ウカ：漫画、花染なぎさ：キャラクター原案/秋田書店）第6回【全8回】
目が覚めると、異世界の貴族であるカリス・フォールに転生していた男。カリスは文武両道で優秀な面がある一方、妻と娘には一切興味がなく、家族の関係は冷え切っていた。そんな状況を変えたいと感じた転生後のカリスは、家族を溺愛し、幸せな時間が流れ始めていた。しかし、カリスはこの世界が前世の乙女ゲームの世界であること、そして愛する娘が悪役令嬢だということに気づいてしまう。このままでは娘が破滅を迎えてしまう…！ 残酷なバッドエンドを回避して、愛する家族を幸せにしたい――。『悪役令嬢の父親に転生したので、妻と娘を溺愛します』は、悪役令嬢の父親に転生した男が家族の幸せのため奔走する物語です。
