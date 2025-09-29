“投資家”桐谷さん「彼女は今日は不動産の講演」 年の差32歳の2ショットに笑顔
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が28日、自身のXを更新。タレントの杉原杏璃（43）との年の差32歳の2ショット写真を投稿した。
【写真】年の差32歳の2ショット！体も密着で笑顔の桐谷さん
この日も講演会で大忙しの桐谷さん。「朝10時からベルサール新宿で優待投資について講演。講演の後、隣の杉原杏璃さんの控え室に挨拶に行き、最近作った付箋を渡しました」と報告。
「彼女は今日は不動産の講演。満員で、立ち見させていただきました。杉原さんが広島県出身と言うと、対談相手の女性が竹原高校出身(私と同じ)と言ったので（驚きの絵文字）」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
