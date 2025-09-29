SPYAIRが、9月28日に山梨県・河口湖ステラシアターにて2日間にわたり単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を開催した。

2015年に富士のふもとで本格的にスタートさせ、SPYAIRの夏の恒例ライブとなっている＜JUST LIKE THIS＞の10年目を記念し、今回は初の2デイズ開催となった。1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストで10年目を飾ったという。

この日のために書き下ろしたテーマソング「Bring the Beat Back」はもちろん、現在全国放送中のボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」ほか、代表曲・ライブレア曲を織り交ぜた楽曲を2日間で全41曲を披露。このイベントならではのスペシャルセットリストで会場に集まったファンを魅了したとのことだ。

最終日のアンコールでは2026年の全国ツアーの開催を発表。2月14日の神奈川・Yokohama Bay Hallを皮切りに全国7都市でのライブハウスシリーズ経て、後日発表となるホールシリーズを開催する。オフィシャルFC「AIR-GATE」ではチケット最速先行受付中。

◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞ 2026年

2月14日（土）Yokohama Bay Hall

2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO

2月28日（土）金沢Eight Hall

3月1日（日）新潟LOTS

3月7日（土）松山WstudioRED

3月8日（日）高松MONSTER

※ホールツアーは後日発表 ◆チケット

オフィシャルFC「AIR-GATE」最速抽選先行予約:9月28日（日）20:00〜

https://k.spyair.net

＊お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」への加入が必要です。

◾️リリース情報 ◆＜JUST LIKE THIS 2025＞テーマソング

「Bring the Beat Back」

配信：https://SPYAIR.lnk.to/imtKr8 ◆ボートレース2025 CMソング

「Chase the Shine」

配信：https://SPYAIR.lnk.to/cK27rv

◾️＜JUST LIKE THIS 2025＞セットリスト ◆2025年9月27日（土）

DAY1：History of JUST LIKE THIS

01.THE WORLD IS MINE

02.FEEL SO GOOD

03.RE-BIRTH

04.イマジネーション

05.轍〜Wadachi〜

06.B-THE ONE

07.ファイアスターター

08.Buddy

09.青

10.All I Need

11.INSIDE OF ME

12.PRIDE OF LIONS

13.We’ll Never Die

14.RAGE OF DUST

15.Bring the Beat Back

16.Chase the Shine

17.サムライハート (Some Like It Hot!!)

18.オレンジ

[ENCORE]

19.THIS IS HOW WE ROCK

20.JUST LIKE THIS ◆2025年9月28日（日）

DAY2：History of ANIME

01.サムライハート (Some Like It Hot!!)

02.青

03.スクランブル

04.Last Moment

05.One Day

06.アイム・ア・ビリーバー

07.Buddy

08.My World

09.I Wanna Be…

10.Bring the Beat Back

11.FEEL SO GOOD

12.Chase the Shine

13.現状ディストラクション

14.RE-BIRTH

15.轍〜Wadachi〜

16.RAGE OF DUST

17.サクラミツツキ

18.イマジネーション

19.JUST LIKE THIS

[ENCORE]

20.オレンジ

21.SINGING