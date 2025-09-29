SPYAIR、各日テーマを掲げた単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞公演完遂。2026年2月より全国ツアー決定も
SPYAIRが、9月28日に山梨県・河口湖ステラシアターにて2日間にわたり単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を開催した。
2015年に富士のふもとで本格的にスタートさせ、SPYAIRの夏の恒例ライブとなっている＜JUST LIKE THIS＞の10年目を記念し、今回は初の2デイズ開催となった。1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストで10年目を飾ったという。
この日のために書き下ろしたテーマソング「Bring the Beat Back」はもちろん、現在全国放送中のボートレース2025 CMソング「Chase the Shine」ほか、代表曲・ライブレア曲を織り交ぜた楽曲を2日間で全41曲を披露。このイベントならではのスペシャルセットリストで会場に集まったファンを魅了したとのことだ。
最終日のアンコールでは2026年の全国ツアーの開催を発表。2月14日の神奈川・Yokohama Bay Hallを皮切りに全国7都市でのライブハウスシリーズ経て、後日発表となるホールシリーズを開催する。オフィシャルFC「AIR-GATE」ではチケット最速先行受付中。
◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞
2026年
2月14日（土）Yokohama Bay Hall
2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO
2月28日（土）金沢Eight Hall
3月1日（日）新潟LOTS
3月7日（土）松山WstudioRED
3月8日（日）高松MONSTER
※ホールツアーは後日発表
◆チケット
オフィシャルFC「AIR-GATE」最速抽選先行予約:9月28日（日）20:00〜
https://k.spyair.net
＊お申込みにはSPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」への加入が必要です。
◾️リリース情報
◆＜JUST LIKE THIS 2025＞テーマソング
「Bring the Beat Back」
配信：https://SPYAIR.lnk.to/imtKr8
◆ボートレース2025 CMソング
「Chase the Shine」
配信：https://SPYAIR.lnk.to/cK27rv
◾️＜JUST LIKE THIS 2025＞セットリスト
◆2025年9月27日（土）
DAY1：History of JUST LIKE THIS
01.THE WORLD IS MINE
02.FEEL SO GOOD
03.RE-BIRTH
04.イマジネーション
05.轍〜Wadachi〜
06.B-THE ONE
07.ファイアスターター
08.Buddy
09.青
10.All I Need
11.INSIDE OF ME
12.PRIDE OF LIONS
13.We’ll Never Die
14.RAGE OF DUST
15.Bring the Beat Back
16.Chase the Shine
17.サムライハート (Some Like It Hot!!)
18.オレンジ
[ENCORE]
19.THIS IS HOW WE ROCK
20.JUST LIKE THIS
◆2025年9月28日（日）
DAY2：History of ANIME
01.サムライハート (Some Like It Hot!!)
02.青
03.スクランブル
04.Last Moment
05.One Day
06.アイム・ア・ビリーバー
07.Buddy
08.My World
09.I Wanna Be…
10.Bring the Beat Back
11.FEEL SO GOOD
12.Chase the Shine
13.現状ディストラクション
14.RE-BIRTH
15.轍〜Wadachi〜
16.RAGE OF DUST
17.サクラミツツキ
18.イマジネーション
19.JUST LIKE THIS
[ENCORE]
20.オレンジ
21.SINGING
