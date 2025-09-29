Mrs. GREEN APPLEが、自身初の6カ月連続そして2025年最後の新曲となる「GOOD DAY」のMVを10月2日21時に公開することを発表した。

◆Mrs. GREEN APPLE 動画

大森元貴（Vo, G）はかつて、「この楽曲以前と以降で僕の作家としての想いが変わった」とも言及している。そのターニングポイントとなるかもしれない同曲のMVの公開を、楽しみにお待ちいただきたい。

また、そのMVプレミア公開に先んじる9月30日夜20時には、「GOOD DAY」のリリースを記念したTikTok LIVEを開催することがアナウンスされた。生配信は、アニバーサリーベストアルバム『10』のリリース日＝7月8日にオフィシャルYouTubeチャンネルで行なった「Mrs. NEWS10」以来となる。

そして、同楽曲がキリンビール株式会社の新ブランド「キリングッドエール」のCMソングとして書き下ろされた楽曲であることが発表された。さらに、ビールの力で日本を明るくしたいという同社の想いに賛同した大森元貴が、綾瀬はるかに続く2人目のブランドリーダーに就任したことも、併せて発表された。ブランドリーダーとしての想いを語った新TV-CM「キリングッドエール 大森さんの想い篇」が、9月29日より全国で順次放映されて、さらに「GOOD DAY」を使用した新CMが10月6日より全国で順次放映予定となる。

なお、ミセスは10月から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞を開催、現在、そのチケットのぴあ2次先行を受付中だ。

◾️＜Mrs. GREEN APPLE『GOOD DAY』TikTok LIVE＞ 9月30日（火）20時より配信開始予定

▼Mrs. GREEN APPLE Official TikTok

https://www.tiktok.com/@mga_band_official

◾️デジタルシングル「GOOD DAY」 2025年9月28日（日）リリース

https://lnk.to/MGA_GOODDAY

■新TV-CM概要 ・タイトル：「キリングッドエール 大森さんの想い篇」（30秒）

・出演者：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴

・放映開始日：2025年9月29日（月）

・放映地域：全国（一部地域を除く）

◾️映画情報 ◆ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD(フィヨルド)〜 ON SCREEN』

Ⓒ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

◆ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』

@2025 MGA Film Partners

11月28日（金）より映画2作品 全国同時公開 ○ムビチケ前売券 販売情報

★パンフレット付きムビチケ前売券（カード）

正式名：『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM（仮）』パンフレット＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：6,700円（税込）

発売日：9月22日（月）18時

購入場所：TOHO theater STORE

11月中旬より順次発送、劇場公開日11月27日（木）までにお届けいたします。

※セットで購入の方には特典付き（特典は数量限定・内容は後日発表）

※パンフレットの単品販売は公開日より販売予定です。

※本商品の受付は11月14日（金）まで承ります。

※パンフレットの中身は映画の内容に触れる記述が含まれますので予めご了承ください。

詳細ＵＲＬ：https://tohotheaterstore.jp/items/103173000 ○グッズ付きムビチケ前売券（カード）

正式名：MGAムビチケアクリルフレーム（オリジナルBOX付）＋ムビチケ前売券（カード券2枚）

価格：7,470円（税込）

発売日：9月22日(月)18時

購入場所：ローソン店内のLoppi端末・HMV＆BOOKS online

※グッズの単品販売はございません。11月26日（水）より順次お届け予定。

※本商品の受付は１０月１5日（水）まで承ります。

※『ムビチケ®』は株式会社ムービーウォーカーの登録商標です。

詳細：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/ ★ムビチケ前売券（カード）

価格：ライブフィルム：3,000円（税込）／ドキュメンタリー：1,500円（税込）

※ムビチケ前売券（カード）、ムビチケ前売券（オンライン）、ムビチケ前売券（コンビニ）を10月3１日（金）より販売予定。

詳細は追って公式サイト(https://mga10years-film.jp/)よりお知らせいたします。

◾️＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞

10月25日（土）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

開場16:00 / 開演18:00

10月26日（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

開場14:00 / 開演16:00

お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (12:00〜18:00)



11月1日（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

開場16:00 / 開演18:00

11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp



11月8日（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

開場16:00 / 開演18:00

11月9日（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先： BEA 092-712-4221 (平日12:00〜16:00) http://www.bea-net.com/



11月15日（土）大阪・京セラドーム大阪

開場16:00 / 開演18:00

11月16日（日）大阪・京セラドーム大阪

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土⽇祝休)



12月15日（月）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月16日（火）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月19日（金）東京ドーム

開場16:00 / 開演18:00

12月20日（土）東京ドーム

開場15:00 / 開演17:00

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

