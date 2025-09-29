下町でゆっくり台湾料理を楽しむ　台湾鉄道の駅弁に夜市の名物、雰囲気も味も抜群だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・鶯谷の台湾料理店『龍ー吟（ロンーギン）』です。

軽やかな本場の味満載で選びきれない！

父の店が池袋にあったという店主の張本晃次さん。独立するとき鶯谷を選んだのは、下町でゆっくり台湾料理を楽しんでほしいと願ったから。落ち着いた店内で、キャリア50年以上の張さんが作る料理は軽やかな本場の味だ。

台鉄ポークリブ弁当1000円

『龍ー吟（ロンーギン）』台鉄ポークリブ弁当 1000円 ピカピカの容器も台湾製。骨付き肩ロースは外はサクサク、中はジューシーだ。食事にもつまみにも！

台湾鉄道のいわゆる駅弁を再現した「台鉄弁当」も人気の一品。銀色の容器の中にサクサク香りよく揚がったポークリブをメインにおかずが詰まり、下には魯肉飯。雰囲気も抜群だ。

数量限定ながら夜市の名物、「バーワン」もいい。モチプルルとした皮に包まれた挽き肉、椎茸、高菜。クセになる味。あれこれ食べたいものが多すぎて悩ましい。

『龍ー吟（ロンーギン）』（左）店主 張本晃次さん、（右）料理長 張文重さん

店主：張本晃次さん、料理長：張文重さん「極力、本場でしか作れない味にこだわってお出ししています」

『龍ー吟（ロンーギン）』

鶯谷『龍ー吟（ロンーギン）』

［店名］『龍ー吟（ロンーギン）』

［住所］東京都台東区根岸3-6-5根岸ビル1階

［電話］03-5808-9775

［営業時間］11時半〜14時、17時〜22時（21時半LO）

［休日］月

［交通］JR山手線鶯谷駅北口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、パクチーがたくさんのった「ジブリ飯バーワン」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京のタイ料理食堂4選！ 定番の屋台メシから新ジャンルまで」では、 当地の味が楽しめる料理に、現地感抜群のお店があれば、ワインに合う料理も登場します。

【画像】プルルン食感がたまらない、夜市の名物「バーワン」も絶品（6枚）