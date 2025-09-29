「俺の妃になってもらおう」っていうけど、そもそもあなた誰!? 婚約破棄された令嬢は大混乱！／俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?
『俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?』（三沢ケイ：原作、葉々ねろ：作画/秋田書店）第6回【全8回】
【漫画】『俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?』を第1回から読む
セルベス国の貴族、コーベット伯爵家の一人娘・ベアトリスは、幼い頃から本を読むのが大好きで、異国の本を読むため独学で外国語を勉強していた。今では、偽名を使って翻訳家として仕事を請け負っている。ある日、親友の裏切りにより婚約者から婚約破棄を告げられて、崖っぷち状態になってしまったベアトリス。このままでは家族で守ってきた爵位を失ってしまう…そんな絶体絶命の危機から救ってくれたのは、初対面のはずの王太子・アルフレッド殿下だった。ピンチを脱したベアトリスだったが、彼女の魔力と翻訳能力を買ったアルフレッドから“補佐官兼お飾り側妃”に任命されてしまう。ベアトリスは持ち前の明るさと元気で、職務を全うすべく奮闘していたのだが、俺様系で苦手だったアルフレッドから溺愛を受けるようになり――？ 人気異世界恋愛作家・三沢ケイ＆実力派・葉々ねろが贈る逆転溺愛ストーリー『俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?』をお楽しみください！
