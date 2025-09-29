兒玉遥、美脚輝くパリ満喫コーデに熱視線「オシャレ」「街が似合う」
【モデルプレス＝2025/09/29】元HKT48で女優の兒玉遥が28日、自身のInstagramを更新。パリ滞在中の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】兒玉遥、美脚際立つパリコーデ
兒玉は「パリの思い出 ずっと行ってみたかった蚤の市。ヴァンヴ蚤の市に行ってきました！」とパリでの体験について報告。白いワンピースにブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたコーディネートで、パリの街並みを歩く姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「オシャレ」「街が似合う」「パリ楽しんでますね」「素敵なコーデ」「羨ましい旅行」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
