【モデルプレス＝2025/09/29】元HKT48で女優の兒玉遥が28日、自身のInstagramを更新。パリ滞在中の様子を公開し、反響が寄せられている。

【写真】兒玉遥、美脚際立つパリコーデ

◆兒玉遥、美脚輝くコーデでパリ満喫


兒玉は「パリの思い出　ずっと行ってみたかった蚤の市。ヴァンヴ蚤の市に行ってきました！」とパリでの体験について報告。白いワンピースにブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたコーディネートで、パリの街並みを歩く姿を載せている。

この投稿に、ファンからは「オシャレ」「街が似合う」「パリ楽しんでますね」「素敵なコーデ」「羨ましい旅行」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

