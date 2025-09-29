堂本剛「急に電話が来る」芸能人告白「逆境とかある中で戦ってる」交流・尊敬語る
【モデルプレス＝2025/09/29】DOMOTOの堂本剛が、28日放送の日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ1時間SP」（よる10時〜）に出演。SKY-HI（スカイハイ）との交流を明かした。
【写真】堂本剛「急に電話が来る」芸能人
この日の放送では、交流がある友人としてSKY-HIがVTR出演。SKY-HIによれば、堂本から「急に電話が来る」「音沙汰なしに急に来る」ほどの友人同士で「この前、BE:FIRSTのレコーディングやってる時にいきなり携帯が鳴って見たら『堂本剛』って書いてあって」ということもあったそうで「思わずJUNON（BE:FIRST）に『うぁぁ』って（画面を見せた）」と振り返った。
SKY-HIから見た堂本は「自分が感じる違和感を隠さない人」だという。「『芸能界はこういうものだから』とか『音楽業界はこんなものだから』に関して『そんなことはないやん』っていうのをずっと感じ続けられる方だと思う」と語った。また堂本の事務所独立については「の（独立）前後くらいにそういうお話を聞くことがあった」と個人的に話を聞いていたとも明かし「人生は誰しも時間が限られているから。剛君らしく入れる時間が1秒でも長く続けばいいと思います」とエールを送った。
SKY-HIとは「雑誌で対談させていただいた時に日高君（SKY-HI）の夢もいっぱい聞いてるし、本当に応援したくて」と雑誌の対談がきっかけで交流がはじまったと回顧。思い立ったら電話をしてしまう理由は、SKY-HIの「活躍を目の当たりにすることあるじゃないですか。スマホ見ててとか。『日高君、めっちゃ頑張ってるやん』『日高君、どうしてるかな』『あ、もしもし〜』みたいな」と、ついつい声を聞きたくなってしまうからの様子。「逆境とかある中で戦ってる日高君を見てしまうと、すごい心打たれちゃって。自分が力になれることがあったら力になりたい」と、友人・SKY-HIへの尊敬も口にしていた。（modelpress編集部）
