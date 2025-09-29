小倉優子、冷凍作り置き3品披露「手際良すぎて尊敬」「ご飯に合いそうなメニュー」と反響
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの小倉優子が28日、自身のYouTubeを更新。冷凍作り置き料理3品の調理過程を公開し、反響が寄せられている。
小倉優子「手際良すぎて尊敬」と話題の調理中の姿
小倉は「忙しい方必見！冷凍作り置き3品」と題した動画を投稿。ピンクのエプロンを着用し、キッチンでプルコギ、ささみのチーズフライ、そぼろご飯の具といった冷凍保存可能な料理3品の調理法を紹介している様子が映されている。
この投稿に、ファンからは「手際良すぎて尊敬」「ご飯に合いそうなメニュー」「参考になる」「忙しい時に助かる」「料理上手」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
小倉優子「手際良すぎて尊敬」と話題の調理中の姿
◆小倉優子、冷凍作り置き3品の調理を披露
小倉は「忙しい方必見！冷凍作り置き3品」と題した動画を投稿。ピンクのエプロンを着用し、キッチンでプルコギ、ささみのチーズフライ、そぼろご飯の具といった冷凍保存可能な料理3品の調理法を紹介している様子が映されている。
この投稿に、ファンからは「手際良すぎて尊敬」「ご飯に合いそうなメニュー」「参考になる」「忙しい時に助かる」「料理上手」「真似したい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】