柏は川崎と4-4の撃ち合いに

柏レイソルは9月28日、J1リーグ第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。

激しい点の取り合いの末に、4-4で引き分けた。終了間際の劇的ゴールで勝ち点「1」を手にしたとはいえ、タイトルレースを考えると手痛い4試合連続ドロー。ミスから相手に得点を“プレゼント”する守備に課題が残った。

目まぐるしい試合展開だった。前半7分にPKで先制を許した柏はFW垣田裕暉、MFジエゴのゴールですぐに逆転に成功する。しかし、前半終了間際に絶好調の川崎FW伊藤達哉に決められ、2-2でハーフタイムを迎えた。

後半6分にはMF脇坂泰斗の鮮やかな一撃を受けて再びリードされたが、大卒ルーキーMF中川敦瑛のゴールで試合を振り出しに戻した。その後、FWラザル・ロマニッチにこの日2点目を決められて万事休すかに思われたが、試合終了間際に途中出場のDF三丸拡が目の覚めるようなミドルシュートを突き刺した。両チーム合わせて8得点が生まれた激闘は、勝ち点1を分け合う結果で終わった。

しかし、リーグ戦は4試合連続引き分けと足踏みは続く。前節のサンフレッチェ広島（0-0）に続いて上位直接対決で「負けなかった」と捉えることもできるが、これで首位鹿島アントラーズとの勝ち点差は「7」に広がった。リカルド・ロドリゲス監督は試合後の会見で「リーグタイトルの争いからは若干遅れを取ってしまった」と語った。

とりわけ課題が色濃く表れたのは守備。DF古賀太陽のパスミスから相手に先制のPKを献上し、2失点目はショートコーナーを読まれてカウンターを被弾。最初の2失点は、いずれも自分たちのミスがきっかけで生まれたものだった。ロドリゲス監督は「前半は試合を支配することができて、いい形で2得点を取れた」と攻撃面での手応えを示した一方で、「特に2失点目は彼らに取られたというより、プレゼントしてしまった痛い失点」と振り返った。

最終ラインのDF古賀は結果について「勝ち点3を取れた可能性もあったし、ギリギリ勝ち点1を取れたというどっちの感情もある」としたうえで、「最初のところ（1失点目）は明らかに僕のミスですし、ビハインドでスタートしてしまった責任を感じています。あれでゲームを難しくしたと思いますし、こういう展開になったのも最初の失点があったからかなと思うので、ああいうミスはなくしていかなければいけない」と反省を口にした。そして「ここ数試合、カウンターからやられるシーンが多くて、押し込んでいるようで、相手に決定機まで持っていかれてしまうシーンが本当に多かった。そのリスク管理のところは考えないといけない」と次の戦いに向けて気を引き締めた。

川崎とはルヴァンカップ準決勝での“再戦”も控えている。強力なライバルたちとのタイトル争いを勝ち抜くためにはこの試合でも露呈した守備の課題の改善が早急に求められそうだ。（石川 遼 / Ryo Ishikawa）