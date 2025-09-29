減量成功で話題の元木大介、メガネ新調の最新ショットが話題「オシャレですね」「若々しくて優しい印象」
元プロ野球選手でタレントの元木大介が28日にインスタグラムを更新。メガネを新調した最新ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】元木大介、ファン絶賛の細身秋コーデがカッコいい
約20キロのダイエットに成功し、スマートになった姿がネットで話題の元木。28日の投稿の中では新調したメガネをかけた笑顔の自撮りを公開。写真には、シルバーフレームのメガネをかけてニッコリ微笑む元木の姿が収められている。元木は「新しいメガネをどうですか？」とファンに聞きつつ「少しフレームは細く少し丸型にしてみました…」とつづっている。
彼の投稿にファンからは「似合ってる！オシャレですね」「若々しくて優しい印象」「すごく素敵ですね〜若く見える」などの声が集まっていた。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
