２６日、敦煌小鎮鳴山研学館で壁画を模写する外国人観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社敦煌9月29日】中国甘粛省敦煌市では今年、壁画の模写などを通じて敦煌文化の魅力を体験する外国人観光客がますます増えている。

２６日、敦煌小鎮鳴山研学館で外国人観光客が模写した壁画。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２６日、敦煌小鎮美術館で外国人観光客に壁画の解説をする講師。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２６日、敦煌小鎮美術館で外国人観光客に壁画の解説をする講師（左端）。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２６日、敦煌小鎮美術館で外国人観光客に彩色塑像の製作技法を解説する講師。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
２６日、敦煌小鎮鳴山研学館で外国人観光客の壁画模写を指導する講師。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
