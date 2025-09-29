タイのトランスジェンダー美人コンテストで優勝したベトナムのエンターテイナー、グエン・フオン・ザンさんが、今年のミス・ユニバース大会にベトナム代表として出場することになった。ベトナムからのトランスジェンダー出場者は初めてだと、VNエクスプレスが9月25日に報じた。

24日、ミス・ユニバース・ベトナムはザンさんが11月にタイで開催される第74回ミス・ユニバース大会に参加すると発表した。

ベトナムの主催側は、これまでのシーズンとは異なり国内大会を開かず、ザンさんを直接選出した。ザンさんの女性的な美しさ、知性、自信、そして感動的な個人史を総合的に考慮した結果だという。

主催側は「ザンさんはあらゆる役割において内面の強さで輝き、現代ベトナム女性の姿を体現している」と述べた。

ザンさんは、タイのトランスジェンダー美人コンテスト「2018ミス・インターナショナル・クイーン」で優勝して以来、歌手、女優、タレントとして活発に活動してきた。昨年にはミス・ユニバース・ベトナムのイベント全般に直接関与することもあった。

この大会には2013年からトランスジェンダーの女性も出場できるようになった。また2023年からは既婚女性や子どもがいる女性にも出場資格が与えられている。今年のミス・ユニバース大会には100人以上が参加するとされている。昨年の優勝者はデンマークのビクトリア・ケア・タイルヴィグさんだった。