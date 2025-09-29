お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が29日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）で、自民党総裁選（10月4日投開票）での小泉進次郎農相（44）陣営の“ステマ投稿”問題について言及した。

小泉陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者に「ニコニコ動画」にポジティブなコメントを書いてほしいとメールで要望。「総裁まちがいなし」や「泥くさい仕事もこなして一皮むけたのね」などと、小泉氏を称賛するコメント例が紹介された。「ビジネスエセ保守に負けるな」など、高市早苗前経済安保担当相を念頭に置いたとされる文言もあった。この問題を受け、牧島氏は広報班長を辞任した。

番組MCの俳優・谷原章介は「ひと言で、残念」とバッサリ。「政治家で最も大事なのは言葉、信頼ですよ。今回その言葉を使って信頼を揺るがしかねないことが起きてしまった。国民と政治家の間は、言葉を使った信頼で結ばれている。その信頼関係を壊しかねないっていうことが、僕は本当に怖い」とコメントした。

さらに「（候補者が）みなさん5人そろって同じように、“まあ大した問題じゃないですよ”ってしてることが、変わらない自民党の象徴みたいに見える」と指摘すると、カズレーザーは「みなさん同じ意見で特にこれを批判するってことはないってことは、小泉さんも自民党を一つにって言ってたんで、自民党はもう既に一つなんだってことでもあるし。てことは“誰が総裁になっても自民党は変わらないよね”っていうメッセージが補強されたんじゃないかな。あんまり良くない火消しだったんじゃないかなと思います」と語った。