

ニコニコ動画での自作自演騒動で党員・党友の支持率が低下している小泉進次郎農林水産相。ネット上では「IT後進国すぎる」と揶揄する声も上がる（写真：ブルームバーグ）

【写真あり】牧島事務所による“ステマ工作”はなぜバレた？ そして、進次郎氏の失速で浮上してきた「第3の男」とは？

10月4日に投開票される自民党総裁選挙は後半戦に入った。

立候補した5人の候補のうち、小泉進次郎農林水産相は、9月6日夜に退陣を拒む石破茂首相に引導を渡し、“沈みゆく自民党を救ったホープ”と持ち上げられ、総裁選ではトップを走るはずだった。実際、9月22日正午から議員会館で開かれた出陣式には、秘書による代理を含めてどの陣営よりも多い92人が参加した。

小泉氏は昨年の総裁選で決選投票に進めなかったものの、1回目の投票で議員票では最多の75票を獲得した。このときは演説会で原稿にしばしば目を落とす様子が見られたために「カンペ読み」と揶揄されたが、今回は前回悪評だった「選択的夫婦別姓」や「解雇規制撤廃」を封印し、大きなダメージを避けることができた。順調に進めば「44歳の総裁」が誕生し、臨時国会で「戦後最年少の首相」が選出される可能性も大きくなっていた。

だが、好事魔多し。悲劇は突然に、そして必然的に発生する。

小泉氏の首を絞める「危険なネット戦略」

9月25日発売の『週刊文春』が「自民総裁選茶番劇の舞台裏 進次郎証拠メール入手 卑劣ステマを暴露する！」と題し、小泉選対で総務・広報班を務める牧島かれん元デジタル担当相の事務所から陣営関係者に「ニコニコ動画でポジティブなコメントを書いてほしい」とメールが送られていたことを報じた。

しかも例文として、「ビジネスエセ保守に負けるな」「やっぱり仲間がいないと政策は進まないよ」といった高市早苗前経済安全保障担当相に対すると思われるネガティブコメントも加えられていた。牧島氏は「事務所がやった」と自らが直接関与したわけではないと釈明し、文面で謝罪したものの、責任を免れることはできない。

9月22日の総裁選告示前はほかの候補より優位に立っていた小泉氏だが、選挙戦が始まると高市氏に逆転される場面が散見された。

日本テレビが自民党員・党友を対象に9月23・24日に行った電話調査では、34％が高市氏を支持すると回答し、告示前の19・20日に行った前回の調査結果を6ポイント上回った。一方で小泉氏の支持は28％で、前回に比べて4ポイント減少した。21・22日に行われたFNN（フジニュースネットワーク）の9月の世論調査でも、高市氏が次期総裁にふさわしいと思うのは28.3％で、小泉氏の25.7％を上回っている。

当然、小泉陣営は高市氏を「ライバル視」することになる。だから、牧島事務所からの指示メールには、高市氏をおとしめるようなコメントが含まれていたのだろう。しかしそれこそ、かえって小泉氏の首を絞めることになる「危険なネット戦略」にほかならなかった。

“牧島メール”はなぜ漏れたのか



事務所から「ニコニコ動画でポジティブなコメントを書いてほしい」とのメールが送られていた牧島かれん元デジタル担当相（写真：時事）

ただ、悲劇の前兆はすでにあった。今回の総裁選で小泉陣営に入ったある事務所の秘書は、微妙な違和感について語ってくれた。「選対には人が集まっていた。でも、本気で小泉氏を総理総裁にしたいと思っているのかな。自分たちの首を絞めることにならなきゃいいけれど」。

永田町では以前から、小泉氏が首相になれば解散総選挙が近いと噂があった。小泉氏自身は21日、総裁選に勝って首相になった場合に早期衆院解散に打って出ることを否定したが、少数与党下の国会では首相に主導権があるわけではない。

前出の秘書は「秋の臨時国会では、野党が手ぐすねを引いて待ち構えている。あの答弁能力では予算委員会は乗り切れず、内閣不信任決議案が出され、可決されるだろう。そうなれば、自民党はもう与党にはなれない」と語った。

こうした“読み”が議員たちのやる気を減退させており、「寄らば大樹の陰」と小泉氏のもとに集まったものの“当て”が外れた一部の面々から“牧島メール”が漏れたとの見方もある。

各社の情勢分析では「3番手の候補」である林芳正官房長官が猛烈に追い上げている。

前述の日本テレビの党員・党友調査では、19・20日には15％だった林氏支持が、23・24日には2ポイント増の17％となっている。9月27・28日に共同通信が実施した調査では、19.5％が林氏を支持すると回答し、34.4％の高市氏や29.3％の小泉氏に続いている。ここで林氏がしっかりと議員票を獲得すれば、2位に食い込むことは不可能ではない。

この先、いくつの“まさか”がやってくる？



ここにきて決選投票に残る可能性も出てきた林芳正官房長官（写真：ブルームバーグ）

仮に牧島事務所の「ネット戦略」によって高市氏が3位に転落したら、決選投票は小泉氏と林氏の一騎打ちになるだろう。決選投票では党員票は都道府県連に各1票の計47票となるが、議員票は295票で1回目と変わらない。その場合、より比重を増した議員票は、どのように動くのか。

昨年の総裁選では、1回目の投票で石破首相が得た議員票は46票で、高市氏の72票より少なかった。しかし、決選投票では石破首相は189票を得て、173票の高市氏を凌駕した。このように議員票は、1回目と2回目で流れを変えてしまうことがある。牧島事務所はそこまで想定したかどうか。

小泉氏の父・小泉純一郎元首相は、「人生には上り坂、下り坂、そして“まさか”がある」と述べたことがある。その“まさか”は、往々にして見通しの悪いところにあるものだ。

今回の総裁選では、麻生太郎最高顧問や岸田文雄前首相といった重鎮たちの動きが読めず、展開を見極めるのは難しいが、投開票日の10月4日には「まさかの結果」となるのだろうか。あるいは、その前にもう1つの“まさか”もあるかもしれない。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）