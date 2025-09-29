榎原依那、最強ボディ×オトナの色気→“美しさの新境地” 圧巻プロポーションの新たな魅力 2号連続表紙&巻頭グラビア後編
“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那が、29日発売『週刊ヤングマガジン』44号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】フーディーからこぼれんばかりの”たわわ”…圧巻プロポーションの榎原依那
大阪出身の榎原は、ショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、昨年2月に衝撃のグラビアデビューを果たすと、いきなりSNSを中心に「一回見たら絶対に忘れられない最強ボディ」と絶賛の嵐を呼んだ。同年10月には早くも1st写真集を発売し、ヒットを記録。今年2月には、「FRIDAY創刊40th記念企画 グラデミー賞発表・受賞セレモニー会見」に登壇し、“MVG”（大賞）に選ばれた。
2号連続表紙＆巻頭グラビアの後編、第2弾となる今回は、「元気に明るくフレッシュに」をテーマに“王道グラビア”を展開した前回とうって変わって“オトナいなちゃん”。“最強ボディ”を存分に披露しつつ、オトナムードで色気をまとったこれまでとは違った一面を披露している。
巻中グラビアにはかすこんねぅ、巻末グラビアには日向坂46・下田衣珠季が登場する。
