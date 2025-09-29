麻薬取締法違反罪で起訴された清水尋也被告（26）。所属俳優の不祥事を受け、「関係先のテレビ局や広告代理店への謝罪行脚に追われている」（スポーツ紙記者）のが、「オフィス作(さく)」社長の松田美由紀（63）だ。

清水被告 ©︎時事通信

寝耳に水だった稼ぎ頭・清水尋也の逮捕

「オフィス作」は故・松田優作の功績を残すため、妻の美由紀が立ち上げた芸能事務所。長男の松田龍平（42）が取締役に名を連ね、次男の翔太（40）、長女のゆうき（37）が所属する、いわばファミリー事務所だ。

「松田家以外には若手俳優が数名所属しているが、清水はその中でも1番の稼ぎ頭でした」（芸能記者）

清水は兄で俳優の清水尚弥（30）の後を追って芸能界入り。映画『渇き。』で注目を浴び、近年は朝ドラ『おかえりモネ』を始め、話題作に出演。そんな清水の逮捕は、事務所にとっても寝耳に水だったようだ。

朝ドラ「ばけばけ」が延期寸前に

清水は逮捕時もTBS日曜劇場『19番目のカルテ』に出演。最終回は編集で出演シーンがすべてカットされたが、対応を迫られた現場はこれに留まらない。

「9月末から放送の朝ドラ『ばけばけ』に出演予定で、清水さんの撮影もスタートしていました。そのため、すでに解体したセットを組み立て直し、代役で再撮影を行わなければならない。

清水さんは第4週から出演予定でしたが、もっと週が早ければ、沢尻エリカさんが薬物使用で逮捕された影響で2週間遅れの放送となった大河ドラマ『麒麟がくる』のように放送延期もありえた。最悪の事態は避けられたものの、現場は混乱している」（NHK関係者）

朝ドラの他にもCMや映画など撮影済みの作品があったという清水。気になるのは、その違約金だ。

「違約金については、同じ事務所で、より知名度のあるタレントを代役に立てたり、別の作品によい条件で出演させたりすることで“手打ち”にするパターンもある。しかし、NHKに関しては話が別。受信料で制作しているため、ウヤムヤにするわけにはいかないという考えなのです。

実際、ある俳優が不祥事を起こしてドラマを降板した際には、事務所の元に4000万円の請求があった。今回も少なくとも同程度の違約金の請求は、免れないでしょう」（芸能関係者）

窮地に立たされるオフィス作。その頼みの綱となるのが、龍平が来年1月のテレビ朝日系「金曜ナイトドラマ」枠で出演予定のドラマだ。

あの「探偵物語」のリメイク版が…

「タイトルは『探偵さん、リュック開いてますよ』。故・優作さんの代表作『探偵物語』のリメイクともいえる作品です。

『探偵物語』と言えば、優作さんがハードボイルドな風貌の探偵をコミカルに演じて社会現象まで巻き起こした、言わずと知れた名作。優作さんと美由紀が初めて共演した思い出の作品でもあります」（前出・芸能記者）

一体どんな内容なのか。ドラマ関係者が明かす。

「タイトルからもわかる通り、今回、龍平さんが演じるのは、ぼうっとしたところのある一風変わった探偵。アメリカでとある研究を成功させた過去を持つが、失踪した父の跡を継いで、田舎の温泉宿に探偵事務所を開業。町の人々の依頼を解決しながら、父の行方を追っているという設定です」

アメリカ帰りの探偵が様々な事件を解決していくというストーリーは『探偵物語』を思わせるが、

「地底人やタイムマシン、はたまたFBI捜査官が登場する異色の物語になる見通しです。脚本・監督はこれまで2度タッグを組んできて信頼が厚い沖田修一氏。龍平さんらしい新たな探偵像が見られそうです。撮影開始は10月を予定しています」（同前）

果たして令和の探偵は、事務所のピンチという難事件を解決できるのか？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月25日号）